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11 марта 2017, 15:19 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Мутко: Продано 170 тысяч билетов на матчи футбольного Кубка конфедераций-2017 в РФ

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Продано 170 тысяч билетов на матчи футбольного Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России, заявил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах.

«На Кубок конфедераций на данный момент продано 170 тысяч билетов. Мы планируем, что как болельщики на чемпионате мира нашу страну посетят около миллиона человек», — сказал Мутко журналистам.

«Мы рассчитываем, что вся Россия, а не только 11 городов, будет работать. Еще 20 городов, где будут жить команды, еще 20, где будут фан-зоны и различные мероприятия. Мы рассчитываем открыть свою страну и показать, что мы открытая, демократическая страна, которая обладает огромным потенциалом», — добавил вице-премьер.

В пятницу стало известно, что Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и не может баллотироваться в совет организации, поскольку является также вице-премьером РФ. «Да что вы. Что нам это — прибавит или отбавит что-то. Когда будут выборы, тогда появится (кандидат от России вместо Мутко). Это никак ни на что не влияет. Все у нас в порядке будет», — прокомментировал ситуацию Мутко.
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