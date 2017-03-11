Мутко: Продано 170 тысяч билетов на матчи футбольного Кубка конфедераций-2017 в РФ

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах.

«На Кубок конфедераций на данный момент продано 170 тысяч билетов. Мы планируем, что как болельщики на чемпионате мира нашу страну посетят около миллиона человек», — сказал Мутко журналистам.

«Мы рассчитываем, что вся Россия, а не только 11 городов, будет работать. Еще 20 городов, где будут жить команды, еще 20, где будут фан-зоны и различные мероприятия. Мы рассчитываем открыть свою страну и показать, что мы открытая, демократическая страна, которая обладает огромным потенциалом», — добавил вице-премьер.