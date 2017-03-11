Мутко: Продано 170 тысяч билетов на матчи футбольного Кубка конфедераций-2017 в РФ
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Продано 170 тысяч билетов на матчи футбольного Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России, заявил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи,
«На Кубок конфедераций на данный момент продано 170 тысяч билетов. Мы планируем, что как болельщики на чемпионате мира нашу страну посетят около миллиона человек», — сказал Мутко журналистам.
«Мы рассчитываем, что вся Россия, а не только 11 городов, будет работать. Еще 20 городов, где будут жить команды, еще 20, где будут
В пятницу стало известно, что Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и не может баллотироваться в совет организации, поскольку является также
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