Азиатская конфедерация футбола отложила матч между сборными КНДР и Малайзии
ПХЕНЬЯН, 11 марта. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о переносе матча между сборными КНДР и Малайзии, намеченного в Пхеньяне на 28 марта в рамках отборочного раунда Кубка Азии 2019 года. Как отмечается в заявлении организации, данное решение принято «в связи с эскалацией дипломатической напряженности между двумя странами».
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Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.
Ранее Малайзия направила в АФК заявку с просьбой перенести встречу с командой КНДР из Пхеньяна на нейтральное поле в связи с тем, что
В ответ АФК обещала рассмотреть все обстоятельства, связанные с проведением матча между КНДР и Малайзией.
Причина дипломатического конфликта
Причиной дипломатического противостояния между двумя государствами стала внезапная смерть Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, скончавшегося по пути в больницу из аэропорта
В Пхеньяне продолжают настаивать на том, что в Малайзии скончался гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля. При этом причиной смерти стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами, как утверждает малайзийская сторона. В Пхеньяне считают абсурдными выдвинутые обвинения в причастности к гибели этого северокорейского гражданина.
На днях Малайзия приняла решение выслать из страны посла КНДР, после чего ответные меры были предприняты в отношении главы малайзийской дипмиссии в Пхеньяне. Затем МИД КНДР временно наложил запрет на выезд граждан Малайзии из страны.
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