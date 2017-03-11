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https://sport.mail.ru/news/football-national/29040337/
11 марта 2017, 10:22 | Футбол: Сборные | ТАСС

Азиатская конфедерация футбола отложила матч между сборными КНДР и Малайзии

ПХЕНЬЯН, 11 марта. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о переносе матча между сборными КНДР и Малайзии, намеченного в Пхеньяне на 28 марта в рамках отборочного раунда Кубка Азии 2019 года. Как отмечается в заявлении организации, данное решение принято «в связи с эскалацией дипломатической напряженности между двумя странами».

Причиной переноса встречи стала эскалация дипломатической напряженности между двумя странами Увеличить
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Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.

Ранее Малайзия направила в АФК заявку с просьбой перенести встречу с командой КНДР из Пхеньяна на нейтральное поле в связи с тем, что из-за роста дипломатической напряженности между ними «возникают вопросы относительно возможности обеспечения безопасности малайзийских спортсменов во время пребывания в КНДР».

В ответ АФК обещала рассмотреть все обстоятельства, связанные с проведением матча между КНДР и Малайзией.

Причина дипломатического конфликта

Причиной дипломатического противостояния между двумя государствами стала внезапная смерть Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, скончавшегося по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура 13 февраля. Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть наступила в результате воздействия на него в аэропорту Куала-Лумпура запрещенного нервно-паралитического вещества VX (ви-экс).

В Пхеньяне продолжают настаивать на том, что в Малайзии скончался гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля. При этом причиной смерти стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами, как утверждает малайзийская сторона. В Пхеньяне считают абсурдными выдвинутые обвинения в причастности к гибели этого северокорейского гражданина.

На днях Малайзия приняла решение выслать из страны посла КНДР, после чего ответные меры были предприняты в отношении главы малайзийской дипмиссии в Пхеньяне. Затем МИД КНДР временно наложил запрет на выезд граждан Малайзии из страны. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак ввел аналогичные ограничительные меры в отношении граждан КНДР. В то же время он подчеркнул, что правительство его страны не добивается разрыва дипотношений с Пхеньяном.

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Малайзия хочет провести на нейтральном поле футбольный матч со сборной КНДР

СИНГАПУР, 7 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Азиатская конфедерация футбола (АФК) рассмотрит заявку Малайзии с просьбой перенести из Пхеньяна на нейтральное поле встречу сборной этой страны с командой КНДР в рамках отборочного турнира Кубка Азии 2019 года. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.
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