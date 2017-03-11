Азиатская конфедерация футбола отложила матч между сборными КНДР и Малайзии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.

Ранее Малайзия направила в АФК заявку с просьбой перенести встречу с командой КНДР из Пхеньяна на нейтральное поле в связи с тем, что из-за роста дипломатической напряженности между ними «возникают вопросы относительно возможности обеспечения безопасности малайзийских спортсменов во время пребывания в КНДР».

В ответ АФК обещала рассмотреть все обстоятельства, связанные с проведением матча между КНДР и Малайзией.

Причина дипломатического конфликта

Причиной дипломатического противостояния между двумя государствами стала внезапная смерть Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, скончавшегося по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура 13 февраля. Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть наступила в результате воздействия на него в аэропорту Куала-Лумпура запрещенного нервно-паралитического вещества VX (ви-экс).

В Пхеньяне продолжают настаивать на том, что в Малайзии скончался гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля. При этом причиной смерти стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами, как утверждает малайзийская сторона. В Пхеньяне считают абсурдными выдвинутые обвинения в причастности к гибели этого северокорейского гражданина.