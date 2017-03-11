Сергей Хижниченко вызван в сборную Казахстана
Нападающий солигорского «Шахтера» Сергей Хижниченко вызван в национальную сборную Казахстана по футболу, сообщает by.tribuna.com.
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Напомним, контракт с «Шахтером» Хижниченко подписал 23 января. Для 25-летнего форварда солигорский клуб стал восьмой командой в карьере. До этого он выступал в чемпионатах Казахстана и Польши.
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