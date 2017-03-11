Сергей Хижниченко вызван в сборную Казахстана

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Команда проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 27 марта. В рамках этого УТС сборная Казахстана проведет два матча. 22 марта состоится товарищеская встреча с Кипром, а 27 числа казахстанская команда сыграет на выезде со сборной Армении в рамках квалификации чемпионата мира-2018.

Напомним, контракт с «Шахтером» Хижниченко подписал 23 января. Для 25-летнего форварда солигорский клуб стал восьмой командой в карьере. До этого он выступал в чемпионатах Казахстана и Польши.