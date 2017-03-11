Роман Адамов: Василий Березуцкий много сделал для российского футбола

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— Как отнеслись к решению Березуцкого?

— Я с огромным уважением отношусь к Василию. Березуцкий очень последовательный человек и точно не сделал это на эмоциях. Василий 14 лет отдал сборной! Это целая эпоха, поколение! Принял участие в самых значимых турнирах. Один из самых титулованных российских футболистов. Заслуживает многих лестных слов за свою карьеру.

— В общем, ушла целая эпоха?

— Это поколение — одно из самых успешных, удачных в нашей российской истории… До Василия из сборной ушел Сергей Игнашевич — тоже очень заслуженный человек. Успехи российской сборной связаны как раз с Сергеем, братьями Березуцкими, Андреем Аршавиным, Сашей Кержаковым, Сашей Анюковым, Ромой Павлюченеко. Да можно человек 20 перечислить! Все они многое сделали для нашей страны и в частности для российского футбола.

— Однако некоторые почему-то негативно относятся к решению Березуцкого.

— Это какое-то веяние последнего времени. Такое вот отношение сейчас к футболу и футболистам. Но если взять Васю Березуцкого, то он еще застал время пустых контрактов. Василий всегда был предан клубу и сборной. Знаю, что он мог уйти из ЦСКА на гораздо более выгодные условия. Но остался верен и предан армейскому клубу.

— Сергей Горлукович заметил: «За столько лет не смогли найти замену Березуцкому. Все плачевно в нашем футболе».

— Сейчас вообще какой-то провал в смене поколений. Я противник лимита на легионеров. Возможно, его и нужно оставить, но сделать минимальным. Футболист должен расти в естественных условиях, а не в искусственных. А то сейчас молодые игроки с российским паспортом получают неоправданно завышенные контракты. И не справляются с такими благами.

Что касается Василия Березуцкого, я знаю ситуацию изнутри. Он неоднократно выходил на футбольное поле, имея проблемы со здоровьем. Он никогда в жизни не отказывался выступать за сборную и его решение, я уверен, он принял осознанно.