Роман Адамов: Василий Березуцкий много сделал для российского футбола
Бывший нападающий сборной России Роман Адамов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение защитника Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду.
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— Как отнеслись к решению Березуцкого?
— Я с огромным уважением отношусь к Василию. Березуцкий очень последовательный человек и точно не сделал это на эмоциях. Василий 14 лет отдал сборной! Это целая эпоха, поколение! Принял участие в самых значимых турнирах. Один из самых титулованных российских футболистов. Заслуживает многих лестных слов за свою карьеру.
— В общем, ушла целая эпоха?
— Это поколение — одно из самых успешных, удачных в нашей российской истории… До Василия из сборной ушел Сергей Игнашевич — тоже очень заслуженный человек. Успехи российской сборной связаны как раз с Сергеем, братьями Березуцкими, Андреем Аршавиным, Сашей Кержаковым, Сашей Анюковым, Ромой Павлюченеко. Да можно человек 20 перечислить! Все они многое сделали для нашей страны и в частности для российского футбола.
— Однако некоторые
— Это
— Сергей Горлукович заметил: «За столько лет не смогли найти замену Березуцкому. Все плачевно в нашем футболе».
— Сейчас вообще
Что касается Василия Березуцкого, я знаю ситуацию изнутри. Он неоднократно выходил на футбольное поле, имея проблемы со здоровьем. Он никогда в жизни не отказывался выступать за сборную и его решение, я уверен, он принял осознанно.
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