Газзаев предложил Березуцкому «задвинуть амбиции подальше» и вернуться в сборную

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это фигура, без которой современную национальную команду России представить сложно. Потому предлагаю Василию хорошенько подумать, задвинуть подальше собственные амбиции и, как подобает настоящему патриоту, вернуться в сборную, где он является капитаном. Это будет отличным завершением его карьеры», — заявил Газзаев, отметив, что нужно уважать решение футболиста.

«Василий Березуцкий, я считаю, принял неправильное решение, приостановив выступления в сборной России. Но мы должны уважать мнение Васи, хотя я надеюсь, что это заявление было сделано на эмоциях и он ещё передумает», — подчеркнул эксперт.

О решении Березуцкого стало известно 10 марта. Он решил приостановить выступления в сборной России и сосредоточиться на выступлениях в ЦСКА. Как отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Березуцкий согласовал свое решение с ним.