Газзаев предложил Березуцкому «задвинуть амбиции подальше» и вернуться в сборную
Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение защитника Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду. Он предложил футболисту «задвинуть подальше собственные амбиции» и вернуться в сборную, которую без него «представить сложно».
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«Это фигура, без которой современную национальную команду России представить сложно. Потому предлагаю Василию хорошенько подумать, задвинуть подальше собственные амбиции и, как подобает настоящему патриоту, вернуться в сборную, где он является капитаном. Это будет отличным завершением его карьеры», — заявил Газзаев, отметив, что нужно уважать решение футболиста.
«Василий Березуцкий, я считаю, принял неправильное решение, приостановив выступления в сборной России. Но мы должны уважать мнение Васи, хотя я надеюсь, что это заявление было сделано на эмоциях и он ещё передумает», — подчеркнул эксперт.
О решении Березуцкого стало известно 10 марта. Он решил приостановить выступления в сборной России и сосредоточиться на выступлениях в ЦСКА. Как отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Березуцкий согласовал свое решение с ним.
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