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10 марта 2017, 19:21 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Экс-капитан сборной Казахстана стал ассистентом Александра Бородюка

Бывший защитник и капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов будет работать в тренерском штабе команды.

Как сообщает официальный сайт ФФК, Нурдаулетов назначен ассистентом главного тренера Александра Бородюка.

34-летний Нурдаулетов завершил карьеру футболиста в конце 2016 год. Его последним клубом стал «Акжайык». Ранее воспитанник алматинского футбола также играл за «Астану», «Кайрат», «Тобол», «Иртыш» и «Есиль-Богатырь».

В сборной Казахстана Нурдаулетов выступал в течение 10 лет — с 2003 по 2013 год. На его счету пять голов в 35 матчах. С 2011 года Нурдаулетов в 22 матчах подряд был капитаном сборной.

О назначении Бородюка ФФК объявила 27 февраля. Российский специалист сменил на этом посту Талгата Байсуфинова, подписав трехлетний контракт. Одним из его ассистентов стал олимпийский чемпион Сеула-1988 Виктор Лосев.

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