Игрок киевского «Динамо» Вида вызван в сборную Хорватии на матч с Украиной, Гонсалес — в сборную Парагвая
В клубный офис «Динамо» (Киев) поступают факсы из национальных федераций различных стран, в которых сообщается о вызове футболистов команды в свои сборные, сообщает официальный сайт киевского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Очередной вызов в сборную Хорватии получил защитник Домагой Вида. Предстоящий матч квалификации на ЧМ-2018 будет особенно принципиальным для Виды, поскольку он сыграет против Украины, в которой выступают его одноклубники.
Также «клетчатые» проведут один товарищеский матч — 28 марта подопечные Анте Чачича сыграют в Таллинне против Эстонии (в 19:00).
А вот парагваец Дерлис Гонсалес будет защищать честь своей страны в двух официальных поединках. 23 марта парагвайцы будут принимать в Асунсьоне, на стадионе «Дефенсорес дель Чако», сборную Эквадора (начало — в 20:00), а 28 марта сыграют на выезде в
Как сообщал УНИАН, матч Украина — Хорватия состоится 24 марта в Загребе на стадионе «Максимир», начало — в 20:45 по местному времени.
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