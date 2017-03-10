Сборная Германии в марте проведет товарищеские матчи с Бразилией и Испанией

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В последний раз команды встречались в ноябре 2014 года, также в товарищеском матче, тогда победу одержали подопечные Йоахима Лева со счетом 1:0, единственный мяч забил Тони Кроос.

А бразильцев немцы примут 27 марта. Последний раз сборные встречались в полуфинале чемпионата мира-2014 в Бразилии, где Германия разгромила Бразилию со счетом 7:1.