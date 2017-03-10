Березуцкий сыграл на опережение

Цитата Василий Березуцкий Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки играю в сборной с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в команду и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА. Хотел бы отметить, что в сборной сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди два чрезвычайно важных крупных домашних турнира — Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить поставленные задачи и порадовать болельщиков красивой игрой.

Василий Березуцкий всегда считался умным человеком. Те, кто впервые слышит, как он складно говорит и здраво рассуждает, не всегда верят, что имеют дело с футболистом — настолько брат Вася не соответствует стереотипному образу.

Совсем не шаблонно Березецукий поступил и сейчас. Объявил об уходе из сборной не в тот момент, когда ему об этом двадцать раз намекнули — ни после неудачного турнира, ни после провального матча. Из национальной команды Березуцкий, капитан, ушел накануне двух больших турниров, на которые он несомненно попал бы, если поставил бы себе такую цель.

Не знаю, насколько следует верить формулировке «приостановил выступления», потому что она предполагает возвращение. Как объяснил Станислав Черчесов, в случае крайней необходимости. Но что такое эта крайняя необходимость — травмы всех центральных защитников страны? 0:3 в каждой встрече? Главный тренер, конечно, знает лучше и при первой возможности мы обязательно у него об этом спросим. Но в том, что прямо сейчас Березуцкий, заявляя об уходе, не кокетничает, я уверен на все сто. Не тот это футболист, которому нужно, чтобы его упрашивали. Если он сказал «ухожу», значит, решение зрелое и осознанное.

Причин может быть много. Березуцкий назвал возраст и состояние здоровья. К слову, о своих годах Василий в последнее время говорит нередко. Знаете, есть футболисты, которые в 34 уверяют, что чувствуют себя на 25, а вот Березуцкий весьма откровенно говорил, что 34 есть 34. Даже на встрече с двукратным победителем Кубка конфедераций Жулиу Баптистой в нашей редакции сказал об этом бразильцу, когда тот, отвечая на какой-то вопрос, решил сделать защитнику ЦСКА комплимент.

Комплиментов Березуцкий своей карьерой заслужил. Да, сейчас мы не совсем о ней, все-таки выступления за ЦСКА защитник продолжает, но повод подвести некоторые итоги есть. Для Березуцкого они вполне достойные. С 2003 года — 101 матч за сборную, три крупных турнира, бронзовые медали Euro-2008, гол англичанам на Euro-2016 (пусть выступление россиян в целом оказалось провальным, но тот конкретный вечер был для страны радостным), капитанская повязка. А сколько за это время было всего выиграно с ЦСКА! Чемпионские титулы и национальные кубки, Кубок УЕФА, в финале которого Вася отыграл все 90 минут, а брат Леша забил важный гол, сравняв счет. Есть что вспомнить!

Но чем больше таких воспоминаний, тем меньше сил.

Догадываюсь, что Березуцкий, помимо всего прочего, очень устал психологически. Не от критики и высоких задач, не от нагрузок и долгих перелетов, не от травм и реабилитаций, а от всего этого вместе взятого. Березуцкий в свои 34 слегка устал от футбола. Но как профессионал (если в нашем футболе они есть, то Василий стоит в первом ряду), он отдается работе, которая его кормит, без остатка. Чтобы и дальше относиться к делу так же, надо было чем-то жертвовать, потому что возможности человеческие не безграничны. Березуцкий рассудил, что на сборную его уже не хватает. Причем, понял это первым, до того, как обидные выводы сделают другие. Сыграл на опережение. Это, конечно, вызывает уважение.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.