Березуцкий сыграл на опережение
В пятницу РФС сообщил, что капитан сборной России защитник Василий Березуцкий приостановил выступления за нашу национальную команду по согласованию с ее тренерским штабом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Василий Березуцкий всегда считался умным человеком. Те, кто впервые слышит, как он складно говорит и здраво рассуждает, не всегда верят, что имеют дело с футболистом — настолько брат Вася не соответствует стереотипному образу.
Совсем не шаблонно Березецукий поступил и сейчас. Объявил об уходе из сборной не в тот момент, когда ему об этом двадцать раз намекнули — ни после неудачного турнира, ни после провального матча. Из национальной команды Березуцкий, капитан, ушел накануне двух больших турниров, на которые он несомненно попал бы, если поставил бы себе такую цель.
Не знаю, насколько следует верить формулировке «приостановил выступления», потому что она предполагает возвращение. Как объяснил Станислав Черчесов, в случае крайней необходимости. Но что такое эта крайняя необходимость — травмы всех центральных защитников страны? 0:3 в каждой встрече? Главный тренер, конечно, знает лучше и при первой возможности мы обязательно у него об этом спросим. Но в том, что прямо сейчас Березуцкий, заявляя об уходе, не кокетничает, я уверен на все сто. Не тот это футболист, которому нужно, чтобы его упрашивали. Если он сказал «ухожу», значит, решение зрелое и осознанное.
Причин может быть много. Березуцкий назвал возраст и состояние здоровья. К слову, о своих годах Василий в последнее время говорит нередко. Знаете, есть футболисты, которые в 34 уверяют, что чувствуют себя на 25, а вот Березуцкий весьма откровенно говорил, что 34 есть 34. Даже на встрече с двукратным победителем Кубка конфедераций Жулиу Баптистой в нашей редакции сказал об этом бразильцу, когда тот, отвечая на
Комплиментов Березуцкий своей карьерой заслужил. Да, сейчас мы не совсем о ней,
Но чем больше таких воспоминаний, тем меньше сил.
Догадываюсь, что Березуцкий, помимо всего прочего, очень устал психологически. Не от критики и высоких задач, не от нагрузок и долгих перелетов, не от травм и реабилитаций, а от всего этого вместе взятого. Березуцкий в свои 34 слегка устал от футбола. Но как профессионал (если в нашем футболе они есть, то Василий стоит в первом ряду), он отдается работе, которая его кормит, без остатка. Чтобы и дальше относиться к делу так же, надо было
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
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