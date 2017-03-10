Никифоров: Джикия и Кутепов смогут заменить Березуцкого в сборной

«Понять Березуцкого можно. Теперь игрок сконцентрируется на выступлении за ЦСКА, он же всё-таки не молодой уже. Его решение я поддерживаю. Через год домашний чемпионат мира, где Василию уже будет тяжело конкурировать за место в основе, хотя он защитник довольно хорошего уровня.



Заменить Березуцкого могут и Джикия, и Кутепов, есть и другие футболисты. Станислав Черчесов сейчас будет пробовать наигрывать этих игроков. Джикия сейчас подпускался к сборной, а Кутепов стал практически основным игроком. У Станислава Саламовича есть время, чтобы подумать над этим вопросом», — сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Таисией Стереховой.