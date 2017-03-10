Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29035653/
10 марта 2017, 17:40 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Никифоров: Джикия и Кутепов смогут заменить Березуцкого в сборной

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров прокомментировал решение Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды, а также выразил мнение, что заменить его в национальной команде смогут защитники «Спартака» Георгий Джикия и Илья Кутепов.

«Понять Березуцкого можно. Теперь игрок сконцентрируется на выступлении за ЦСКА, он же всё-таки не молодой уже. Его решение я поддерживаю. Через год домашний чемпионат мира, где Василию уже будет тяжело конкурировать за место в основе, хотя он защитник довольно хорошего уровня.

Заменить Березуцкого могут и Джикия, и Кутепов, есть и другие футболисты. Станислав Черчесов сейчас будет пробовать наигрывать этих игроков. Джикия сейчас подпускался к сборной, а Кутепов стал практически основным игроком. У Станислава Саламовича есть время, чтобы подумать над этим вопросом», — сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Таисией Стереховой.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Широков: капитаном сборной России должен стать Акинфеев

Экс-капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что после решения защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступление за национальную команду её новым капитаном должен стать вратарь красно-синих Игорь Акинфеев.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»