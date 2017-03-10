Футбольный матч КНДР — Малайзия перенесен из-за напряженных отношений между странами
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Матч отборочного турнира Кубка Азии-2019 по футболу между сборными КНДР и Малайзии отложен на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте Азиатской футбольной конфедерации (AFC).
Встреча должна была состояться 28 марта в Пхеньяне, но комитет AFC по проведению соревнований принял решение перенести игру на более поздний срок. Причиной переноса AFC назвала «эскалацию дипломатической напряженности между правительствами КНДР и Малайзии». Новая дата проведения матча будет названа позже.
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