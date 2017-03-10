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10 марта 2017, 17:32 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футбольный матч КНДР — Малайзия перенесен из-за напряженных отношений между странами

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Матч отборочного турнира Кубка Азии-2019 по футболу между сборными КНДР и Малайзии отложен на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте Азиатской футбольной конфедерации (AFC).

Встреча должна была состояться 28 марта в Пхеньяне, но комитет AFC по проведению соревнований принял решение перенести игру на более поздний срок. Причиной переноса AFC назвала «эскалацию дипломатической напряженности между правительствами КНДР и Малайзии». Новая дата проведения матча будет названа позже.

Отношения между КНДР и Малайзией испортились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, и обвинили Пхеньян в его убийстве. Власти Малайзии подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР, выдав ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo.

Во вторник МИД КНДР временно закрыл выезд из страны малайзийских граждан до тех пор, пока не будет найден «справедливый способ урегулирования» инцидента в аэропорту Куала-Лумпура и не будет гарантирована безопасность северокорейских граждан.
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