Встреча должна была состояться 28 марта в Пхеньяне, но комитет AFC по проведению соревнований принял решение перенести игру на более поздний срок. Причиной переноса AFC назвала «эскалацию дипломатической напряженности между правительствами КНДР и Малайзии». Новая дата проведения матча будет названа позже.

Отношения между КНДР и Малайзией испортились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, и обвинили Пхеньян в его убийстве. Власти Малайзии подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР, выдав ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo.