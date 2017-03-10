Сергей Сафарьян: я бы не ставил в один ряд Кондратьева и Хацкевича. Люди обещают поступить по-мужски, но поступают по-разному
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян в интервью
АБФФ-ТВ раскрыл подробности отставки бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Еще один тренер, чье имя муссируется в прессе, это Александр Хацкевич. Слишком резонансная история получилась с его увольнением. Давайте в этой истории точки над «i» расставим. Был ли в контракте Хацкевича прописан
— Хотелось бы посоветовать людям, которые дают комментарии по этому вопросу, чтобы они заслушивали не только одну сторону, но и вторую. И если у них есть большое желание, я могу показать те пункты в контракте, на которые мы ссылались, расторгая контракт. Некоторые вешают ярлык, что в федерации работают
— Но устная договоренность с тренером на уровне вас, на уровне Сергея Румаса, была перед началом цикла относительно определенного рубежа, который сборная должна достигать?
— Перед началом цикла состоялось заседание бюро. После заседания Александр Николаевич встречался с Сергеем Николаевичем Румасом, и я при этом разговоре присутствовал. Александр Николаевич попросил скорректировать премиальные для национальной команды в начинающемся цикле. Сергей Николаевич со своей стороны тоже сказал, что мы бы хотели, чтобы и Александр Николаевич взял на себя
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