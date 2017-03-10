Сергей Сафарьян: я бы не ставил в один ряд Кондратьева и Хацкевича. Люди обещают поступить по-мужски, но поступают по-разному

— Еще один тренер, чье имя муссируется в прессе, это Александр Хацкевич. Слишком резонансная история получилась с его увольнением. Давайте в этой истории точки над «i» расставим. Был ли в контракте Хацкевича прописан какой-то минимум относительно отбора к чемпионату мира, или были ли какие-то условия с ним обговорены, от которых вы отталкивались, в дальнейшем принимая решение?

— Хотелось бы посоветовать людям, которые дают комментарии по этому вопросу, чтобы они заслушивали не только одну сторону, но и вторую. И если у них есть большое желание, я могу показать те пункты в контракте, на которые мы ссылались, расторгая контракт. Некоторые вешают ярлык, что в федерации работают какие-то изверги, которые не понимают вообще, что такое юридические вопросы. Безусловно, мы, расторгая контракт, ссылались на конкретные пункты. Прежде всего на пункт, который был связан с работой, непосредственно находясь в стране. Ссылались и на турнирную задачу, по которой больше всего претензий сейчас у Александра Николаевича — якобы никакой задачи перед командой не ставилось. Трудно что-то говорить до вынесения решения футбольным арбитражем. И не хотелось бы разбираться публично. Но коль скоро говорят, что со всеми тренерами федерация поступает некрасиво, то я бы не ставил в один ряд Георгия Петровича Кондратьева и Александра Николаевича Хацкевича. Люди, которые ведут разговоры и обещают, что поступят по-мужски, поступают достаточно по-разному. Георгий Петрович сказал, что если не будет результата в цикле, то он уйдет сам. Он свое слово сдержал и ушел. Александр Николаевич не только не ушел. Он посчитал возможным написать в своем исковом заявлении, что за четыре матча на старте отборочного турнира чемпионата мира-2018 национальная сборная показала достойный результат, сыграв вничью с Францией и с Люксембургом. Если это относится к достойному результату… Мы так не считаем.

— Но устная договоренность с тренером на уровне вас, на уровне Сергея Румаса, была перед началом цикла относительно определенного рубежа, который сборная должна достигать?

— Перед началом цикла состоялось заседание бюро. После заседания Александр Николаевич встречался с Сергеем Николаевичем Румасом, и я при этом разговоре присутствовал. Александр Николаевич попросил скорректировать премиальные для национальной команды в начинающемся цикле. Сергей Николаевич со своей стороны тоже сказал, что мы бы хотели, чтобы и Александр Николаевич взял на себя какие-то обязательства. И разговор зашел именно об итогах. И итоги первые Александр Николаевич очертил сам. И потом, по совместной договоренности, с планом на осенний период работы Сергей Николаевич вместе с Александром Николаевичем пришел к команде, и это было озвучено. Не то что мы где-то устно договорились в кабинете — это было озвучено на собрании команды перед тренировкой. Поэтому говорить о том, что не была поставлена задача, на мой взгляд, не очень красиво.

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