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10 марта 2017, 17:24 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Широков: капитаном сборной России должен стать Акинфеев

Экс-капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что после решения защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступление за национальную команду её новым капитаном должен стать вратарь красно-синих Игорь Акинфеев.

«Капитаном сборной России должен стать Игорь Акинфеев», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

В сентябре 2016 года Черчесов заявил, что хочет, чтобы Василий Березуцкий и дальше был капитаном сборной России. В ноябрьском матче со сборной Катара, в котором Березуцкий не принимал участия из-за травмы, капитаном российской команды был Акинфеев, вице-капитаном — Александр Самедов.

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