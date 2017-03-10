Широков: капитаном сборной России должен стать Акинфеев

«Капитаном сборной России должен стать Игорь Акинфеев», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



В сентябре 2016 года Черчесов заявил, что хочет, чтобы Василий Березуцкий и дальше был капитаном сборной России. В ноябрьском матче со сборной Катара, в котором Березуцкий не принимал участия из-за травмы, капитаном российской команды был Акинфеев, вице-капитаном — Александр Самедов.