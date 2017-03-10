Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную сборную России по согласованию с тренерским штабом команды, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
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Василий Березуцкий, которому в июне исполнится 35 лет, выступает за сборную России с 2003 года.
«Данное решение далось мне очень непросто.
«Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира — Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», — добавил защитник.
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