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10 марта 2017, 16:58 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную сборную России по согласованию с тренерским штабом команды, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную сборную России по согласованию с тренерским штабом команды сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>). Увеличить
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Василий Березуцкий, которому в июне исполнится 35 лет, выступает за сборную России с 2003 года.

«Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА», — сказал Березуцкий.

«Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира — Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», — добавил защитник.

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