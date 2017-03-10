Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Экс-капитан сборной Англии по футболу и «Ливерпуля» Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб национальной команды, сообщает Independent.
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Джеррард, являющийся воспитанником «Ливерпуля», объявил о завершении карьеры в ноябре 2016 года, а спустя два месяца вернулся в «Ливерпуль» и занял должность тренера академии клуба.
По сообщению источника, 36-летний
Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, затем стал игроком клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «красных» хавбек стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы), дважды завоевывал Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии, трижды побеждал в Кубке английской лиги. Также на его счету более 100 матчей в составе сборной Англии, за которую он выступал в 2000—2014 годах.
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