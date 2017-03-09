Танцы с дельфинами: как Россия встретила 100 дней до старта Кубка конфедераций

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Самые масштабные торжества были в Санкт-Петербурге, где, в частности, пройдут матч открытия и финал Кубка конфедераций. В присутствии генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Фатмы Самуры, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, известного бразильского футболиста Кафу и послов чемпионата мира — 2018 на стене исторического павильона, расположенного у стадиона «Санкт-Петербург», была открыта памятная табличка о проведении в городе Кубка конфедераций.

Для Самуры и Кафу была проведена экскурсия по стадиону, арена оставила у генсека ФИФА позитивные впечатления. «Болельщики “Зенита” долго ждали, когда будет построен новый стадион, но это того стоило», — сказала она. «Я играл на больших стадионах мира и могу сказать, что это один из самых замечательных стадионов, которые я видел. Жалею, что я не сыграл здесь, когда был игроком», — заявил Кафу, дважды выигрывавший чемпионат мира.

На Дворцовой площади был организован танцевальный флешмоб, в котором приняли участие более тысячи человек — студенты, волонтеры, учащиеся хореографических школ. Танцоры выступали в национальных костюмах стран — участниц Кубка конфедераций. Музыкальное сопровождение перформансу обеспечивал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который в настоящее время работает диджеем. За ходом танцевального мероприятия наблюдали сотни туристов и гостей Санкт-Петербурга; талисман чемпионата мира 2018 года Волк Забивака был дружелюбен и не отказывал в фотографии никому из желающих.

Юные футболисты против журналистов и волонтеров

В Москве 100 дней до Кубка конфедераций отмечали в манеже «Чертаново», где прошел турнир, в котором играли команда городских волонтеров, отобранных для работы на Кубке конфедераций, команда журналистов и команда воспитанников футбольных школ Москвы, в результате одержавшая победу.

Посетителей развлекали фристайлеры, а бывшие нападающие сборной России Дмитрий Булыкин и Игорь Колыванов раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими.

В Сочи играли в футбол дельфины и морские львы

Необычно отпраздновали 100 дней до Кубка конфедераций в Сочи — в дельфинарии в курортном парке «Ривьера» состоялся футбольный матч, в котором команда дельфинов и морских львов противостояла команде зрителей. Как рассказал ТАСС представитель дельфинария, морские млекопитающие продолжат тренировки и через 100 дней «будут играть не хуже профессионалов».

Во время представления был дан старт проекту «Вся Кубань играет в футбол!»: в течение года во всех муниципалитетах и районных центрах Краснодарского края будут проходить конкурсы на лучшую журналистскую работу на футбольную тематику, фотоконкурс и конкурс художников на интернет-платформах.

Между тем на футбольном поле около дворца спорта «Ледяной куб» в Олимпийском парке состоялся товарищеский матч, в котором встретились ветераны футбольного клуба «Жемчужина» и ветераны спорта Абхазии. Специальным гостем праздника был знаменитый советский футболист Евгений Ловчев, ставший послом чемпионата мира от Сочи. Комментировал игру певец Сергей Крылов.

Турнир чемпионов

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. В группе А сыграют сборные России, Португалии (чемпион Европы), Новой Зеландии; чемпион Океании) и Мексики (чемпион Северной и Центральной Америки), в группе B — сборные Германии (чемпион мира), Чили (чемпион Южной Америки), Камеруна (чемпион Африки) и Австралии (обладатель Кубка Азии).