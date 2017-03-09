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https://sport.mail.ru/news/football-national/29023742/
9 марта 2017, 20:16 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Певица Нюша приняла участие в уроке футбола, посвященному Кубку конфедераций-2017

КАЗАНЬ, 9 мар — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Известная певица Нюша, которая является послом чемпионата мира по футболу 2018 года от города Казани, приняла участие в футбольном уроке для казанских студентов, посвященному 100 дням до старта Кубка конфедераций.

Казань примет четыре матча Кубка конфедераций, включая один из полуфиналов.

«Сейчас я думаю, на какие матчи Кубка конфедераций сходить летом. Это будет зависеть от моего графика. Миссия посла очень ответственная для меня. Раньше за футболом я следила мало, но сейчас больше слежу за результатами», — сказала Нюша журналистам.

«Раньше на футбол, как у многих девочек, был взгляд поверхностный. Был футболист Дэвид Бекхэм и еще несколько персонажей, а сейчас хочется больше погрузиться в эту игру, узнать правила», — отметила певица.
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МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что мечтает выиграть Кубок конфедераций, который пройдет летом в России, но отказался прикасаться к самому трофею, чтобы не спугнуть удачу.
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