Певица Нюша приняла участие в уроке футбола, посвященному Кубку конфедераций-2017
КАЗАНЬ, 9 мар —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Известная певица Нюша, которая является послом чемпионата мира по футболу 2018 года от города Казани, приняла участие в футбольном уроке для казанских студентов, посвященному 100 дням до старта Кубка конфедераций.
Казань примет четыре матча Кубка конфедераций, включая один из полуфиналов.
«Сейчас я думаю, на какие матчи Кубка конфедераций сходить летом. Это будет зависеть от моего графика. Миссия посла очень ответственная для меня. Раньше за футболом я следила мало, но сейчас больше слежу за результатами», — сказала Нюша журналистам.
«Раньше на футбол, как у многих девочек, был взгляд поверхностный. Был футболист Дэвид Бекхэм и еще несколько персонажей, а сейчас хочется больше погрузиться в эту игру, узнать правила», — отметила певица.
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