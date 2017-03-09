Певица Нюша приняла участие в уроке футбола, посвященному Кубку конфедераций-2017

Казань примет четыре матча Кубка конфедераций, включая один из полуфиналов.

«Сейчас я думаю, на какие матчи Кубка конфедераций сходить летом. Это будет зависеть от моего графика. Миссия посла очень ответственная для меня. Раньше за футболом я следила мало, но сейчас больше слежу за результатами», — сказала Нюша журналистам.

«Раньше на футбол, как у многих девочек, был взгляд поверхностный. Был футболист Дэвид Бекхэм и еще несколько персонажей, а сейчас хочется больше погрузиться в эту игру, узнать правила», — отметила певица.