Роналду наудачу не стал трогать Кубок конфедераций и заявил, что хочет его выиграть

ФИФА в честь 100 дней до старта турнира организовала Роналду «встречу» с кубком, который получит победитель Кубка конфедераций. Сборная Португалии выступит на турнире в качестве действующего победителя чемпионата Европы.

«Я к нему не прикасаюсь. Я вообще не прикасаюсь к трофеям. Никогда. Это приносит неудачи. Это действительно он? Очень впечатляет. Он прекрасен. Сейчас я к нему не прикоснусь. Но кто знает! Кто знает… Великолепно! Я хочу его выиграть. Это моя мечта. Но еще многое предстоит сделать. Посмотрим. У человека обязательно должна быть мечта. А там будет видно, как сложится. Какая у нас будет команда на турнире, да и удача имеет значение. Очень много разных факторов. Надеюсь, Португалии повезет впервые в истории выиграть еще один приз. Это было бы прекрасно», — заявил Роналду.