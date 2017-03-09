Посвященный Кубку конфедераций флешмоб в Санкт-Петербурге собрал 1000 волонтеров
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Флешмоб в Санкт-Петербурге, прошедший за 100 дней до старта Кубка конфедераций-2017 в России, собрал на Дворцовой площади около 1000 волонтеров, сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».
Волонтеры в четверг исполнили на Дворцовой площади танцы всех
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи,
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