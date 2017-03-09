Посвященный Кубку конфедераций флешмоб в Санкт-Петербурге собрал 1000 волонтеров

Волонтеры в четверг исполнили на Дворцовой площади танцы всех стран-участниц турнира. Участники флешмоба разбились на равные группы и станцевали австралийский буш, немецкий ландлер, камерунский бака, мексиканский «Сон де ла Негра», интерпретацию новозеландской хаки, португальский коридиньо, русскую «Калинку» и чилийскую куэку. К ним присоединились двукратный чемпион мира и победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу, а также официальный талисман чемпионата мира 2018 года Волк Забивака.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах.