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9 марта 2017, 19:46 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Посвященный Кубку конфедераций флешмоб в Санкт-Петербурге собрал 1000 волонтеров

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Флешмоб в Санкт-Петербурге, прошедший за 100 дней до старта Кубка конфедераций-2017 в России, собрал на Дворцовой площади около 1000 волонтеров, сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».

Волонтеры в четверг исполнили на Дворцовой площади танцы всех стран-участниц турнира. Участники флешмоба разбились на равные группы и станцевали австралийский буш, немецкий ландлер, камерунский бака, мексиканский «Сон де ла Негра», интерпретацию новозеландской хаки, португальский коридиньо, русскую «Калинку» и чилийскую куэку. К ним присоединились двукратный чемпион мира и победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу, а также официальный талисман чемпионата мира 2018 года Волк Забивака.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах.
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Певица Нюша приняла участие в уроке футбола, посвященному Кубку конфедераций-2017

КАЗАНЬ, 9 мар — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Известная певица Нюша, которая является послом чемпионата мира по футболу 2018 года от города Казани, приняла участие в футбольном уроке для казанских студентов, посвященному 100 дням до старта Кубка конфедераций.
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