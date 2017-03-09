8 000$ за матч России и другие цифры Кубка конфедераций: невероятные и приятные

1 стекло на стадионе оказалось разбитым. Но выглядит это невероятно красиво, особенно на солнце, которое пробивалось даже сквозь крышу!

1,5 часа продлилась экскурсия для прессы. Три многочисленные группы журналистов обошли, кажется, все уголки арены. По улице вокруг стадиона, чтобы посмотреть, как облагораживают территорию, увидеть площадку для выкатного поля, место для приземления вертолета, строящуюся станцию метро «Новокрестовская» и почти готовый Яхтенный мост. Впечатляюще.

Внутри показали, например, помещение, где обеспечивают работу звука и табло на стадионе. Говорят, оборудование самое современное, как в Европе. Но не уникальное: в таких делах лучше проверенная техника. В прямом эфире звук переключают между разными микрофонами, в какой-то момент звучит знакомый всем голос диктора: «Говорит стадион… «Крестовский»!

На второй ярус еще не ступала нога простого болельщика, на всех тестовых мероприятиях задействовали только первый. А журналистов привели: тут будет трибуна для работы. Обзор — шикарный, так что наши репортажи наверняка станут еще лучше.

Дальше — невероятно долгий путь в раздевалку, которая находится на уровне поля. Там развешены формы сборных России и Новой Зеландии. Намекают, что играть матч открытия Кубка конфедераций можно хоть завтра.

8000 долларов нужно заплатить, чтобы посмотреть матч Россия — Новая Зеландия из вип-ложи ближе к углу поля. Говорят, стоит поторопиться: на Кубок Конфедераций выбор неочень большой. А вот для чемпионата мира места можно и повыбирать. Обстановка того стоит: мягкие кресла, сервировка стола, богатое меню, дизайнерские рисунки на стенах.

5 бывших футболистов сборной России побывали на стадионе. Роман Широков, Евгений Алдонин, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сенников и Александр Мостовой хоть и не играли в одной команде, но явно были рады друг другу. Малафеев с Широковым и вовсе выглядели так, будто через час им предстоит играть за «Зенит»: держались рядом и много смеялись. Действующий футболист сборной и сине-бело-голубых Артур Юсупов на стадионе не был, зато гулял в парке рядом в чудесный весенний день.

Дважды чемпион мира Кафу вместе с делегацией осматривал арену и пришел в восторг.

— Я играл на больших стадионах и могу сказать, что это один из самых замечательных! Жаль, что я не смогу сам сыграть на такой чудесной арене. Надеюсь, что спортсмены насладятся им в полной мере, — искренне делился бразилец.

Три вопроса на пресс-конференции Алексея Сорокина, генсека ФИФА Фатмы Самуры, вице-губернатора Петербурга Игоря Албина и Кафу задали иностранные журналисты. О темах вы, наверняка, догадываетесь, но на всякий случай: допинг, насилие, российская действительность.

— Вы получаете иностранную прессу? Насколько соотносится информация о России в них с реальностью?

— Это хороший вопрос, — добродушно реагирует Сорокин. — Я хотел бы, чтобы вы выступили судьей и оценили, насколько адекватно описываются события. Не секрет, что иногда материалы, которые появляются в зарубежных СМИ, далеки от реальности или содержат факты, которые представлены предвзятым образом. Мы стараемся организовывать и Кубок Конфедераций, и чемпионат мира на таком уровне, чтобы все стереотипы не были ничем подкреплены. Чтобы инсинуации и предположения были развеяны. Мы организуем все так, чтобы представить настоящую Россию.

— Допинговый скандал повлиял на подготовку к чемпионату мира? — атакуют уже первую женщину-генсека ФИФА.

— Мы уже несколько раз подчеркивали, что отчет Макларена не связан с чемпионатом мира. ФИФА всегда предпринимала усилия по борьбе с допингом. Как и на чемпионате мира в Бразилии, проверку на допинг будут осуществлять аккредитованные лаборатории.

Она добавила, что ФИФА еще не получила имена игроков из отчета Макларена.

Вообще Самура — очень серьезная женщина, с ней даже Макларену шутить не стоит.

— Футбольные хулиганы — серьезная проблема? — вопрос снова Алексею Сорокину.

— Нужно говорить обо всех болельщиках. Возникают проблемы: хулиганство — одна из них. Это есть не только в России, но и во всех странах. Мы хотели бы предостеречь вас от раздувания этих вопросов. Бывают отдельные случаи, но это не тенденция. В России обеспечиваются адекватные системы безопасности. Мы будем знать, кто приходит на стадион — есть система идентификации.

Более 300 миллиардов рублей выделяет правительство на подготовку инфраструктуры к Кубку Конфедераций и чемпионату мира. Эти и другие интересные цифры Сорокин озвучил в ответ на весьма жизненный вопрос: а что, собственно, мировые первенства дают простым гражданам России?

— Наша страна 25 лет не строила новые аэропорты! А в Ростове он появится. — Сорокин воодушевлен. — Будет построено и реконструировано 102 небольших стадиона. Мы задействуем и другие города, где будут базы сборных. Более 300 миллиардов рублей выделяет правительство на приведение в порядок инфраструктуры, создание новой. Мы ни разу не слышали вопросов, которые свидетельствовали бы о том, что мы создаем что-то лишнее.

Ноль больших нарушений было при строительстве стадиона на Крестовском острове. По крайней мере, так считает вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

— Строительство стадиона завершено, можно заняться другими делами. По делу о мошенничестве на стадионе пока задержан только один человек…

— А вам мало?! — смеясь, в один голос реагируют Алексей Сорокин и Игорь Албин.

— Нет ли желания у города инициировать проверку потраченных средств?- серьезно продолжает журналист.

— Финансирование обеспечивал бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с процедурами, которые хорошо известны. В том числе и внешнему, и внутреннему финансовому контролю, и правоохранительным органам. Я не вижу больших нарушений в том, с чем мы имели дело при строительства стадиона. Но важно, чтобы каждый рубль, направленный на объект, расходовался эффективно. Вопрос лучше адресовать правоохранительным органам, — не очень конкретно отвечает на вопрос Игорь Албин.

И он, и остальные представители принимающей стороны перед гостьей из ФИФА, перед чемпионом мира Кафу выглядят уверенно: за петербургский стадион больше не страшно, а значит и за успешное проведение Кубка конфедераций, до которого 100 дней, тоже.