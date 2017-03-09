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9 марта 2017, 18:46 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Забивака в роли судьи. Сто дней до Кубка конфедераций

В четверг в Санкт-Петербурге отметили маленький праздник — сто дней до старта Кубка конфедераций.

В четверг в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> отметили маленький праздник — сто дней до старта Кубка конфедераций. Увеличить
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ФУТБОЛИСТЫ В ЦИВИЛЬНОМ.

На сцене о чем-то важном говорила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. Говорила долго и сильно измотала переводчицу, которая старательно подбирала слова. Однажды, казалось, промахнулась, но первая леди мирового футбола действительно сказала: «Через сто лет к стадиону “Санкт-Петербург” будут прикованы взгляды со всего мира». Как и сейчас.

В это время за импровизированными кулисами шептались пятеро. Дмитрий Сенников, Вячеслав Малафеев, Роман Широков, Алексей Смертин и Евгений Алдонин разговаривали друг с другом и над чем-то смеялись. Выглядело это так, будто они находятся в подтрибунном помещении и готовятся сыграть очередной матч за сборную России. Только одеты в цивильные костюмы и пальто, а выйти нужно не на газон, а на более твердое покрытие.

Когда Самура, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор оргкомитета «ЧМ-2018» Алексей Сорокин закончили с дежурными речами о том, как замечательно у нас будет в июне, футболисты поднялись на сцену. Причем не только наши: в четверг на Неву пожаловал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу и привез с собой солнце. Все коренные петербуржцы благодарят заморского гостя за этот презент.

После минутной паузы для фотографов произошло то, ради чего все и собрались: публике была показана памятная табличка с трехглазой эмблемой чемпионата мира. Конечно, все происходило с элементами шоу: мишура, конфетти, фейерверк, залпы до небес. А как иначе? Праздник же — сто дней до приказа!

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ЛОЖУ С ШАМПАНСКИМ.

Раз уж праздник, то журналистам можно все. Ну хорошо, почти все. В порядке исключения нас пригласили в дорогущую VIP-ложу, где разрешили даже пощупать диваны. Манящее шампанское, правда, трогать не позволили, но оставили надежду: «Восемь тысяч долларов — и вся ложа на матч России с Новой Зеландией ваша». В том числе и шампанское. В общем, если Кокорина и Мамаева не вызовут в сборную — вы знаете, где они будут находиться во время игры.

А игры Кубка конфедераций должны быть интересными. По крайней мере такую надежду выразил Кафу, когда его спросили о состоявшемся накануне уже легендарном матче между «Барселоной» и «ПСЖ». Едва заметно бразилец скрипнул зубами, ведь он знает, что чувствовали парижане — в финале Лиги чемпионов-2005 Кафу играла на стороне «Милана», и итальянцы разбазарили счет 3:0 в свою пользу.

Но непосредственно футбол мало кого интересовал. Британские журналисты бомбардировали Самуру и Сорокина вопросами о допинге, пресловутом докладе Макларена и хулиганизме, а я решил узнать мнение генсека о вероятном бойкоте чемпионата мира со стороны мировых держав. Вице-губернатор города и главный по «Крестовскому» Игорь Албин тоже не ушел от ответа на неудобный вопрос о том, будут ли кого-либо еще арестовывать за коррупцию. «Могу лишь сказать, что бюджет строительства обеспечивало правительство Петербурга, и что каждый рубль должен вкладываться эффективно», — сухо отметил Албин.

ТАНЦЫ НА ДВОРЦОВОЙ.

Пресс-конференция на этом завершилась, но торжественные мероприятия продолжались весь день. Чуть ранее Кафу под музыку вынес на стадион «Санкт-Петербург» собственно Кубок конфедераций.

Была запланирована акция «Символические сто пасов», во время которой футболисты должны были почеканить мяч, но ее отменили. Зато попозировал фотографам двухметровый талисман чемпионата мира Забивака, который почему-то переодевался в комнате для арбитров. На двери судейской так и было написано: Zabivaka.

Позже празднование продолжилось на Дворцовой площади, где властелин пульта и наушников Руслан Нигматуллин пытался растормошить публику.

Правда, иногда сет экс-вратаря сборной России прерывался ради полуофициальных мероприятий. По задумке организаторов, в этот день под Александрийским столпом желающие должны были исполнить восемь танцев, которые ассоциируются со странами-участницами Кубка конфедераций. Выглядело это немного странно.

Впрочем, Кубок конфедераций — это футбольный турнир. Так что в июне определенно будет весело. Особенно если Забивака будет судить.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.
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