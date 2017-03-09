Забивака в роли судьи. Сто дней до Кубка конфедераций

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ФУТБОЛИСТЫ В ЦИВИЛЬНОМ.

На сцене о чем-то важном говорила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. Говорила долго и сильно измотала переводчицу, которая старательно подбирала слова. Однажды, казалось, промахнулась, но первая леди мирового футбола действительно сказала: «Через сто лет к стадиону “Санкт-Петербург” будут прикованы взгляды со всего мира». Как и сейчас.

В это время за импровизированными кулисами шептались пятеро. Дмитрий Сенников, Вячеслав Малафеев, Роман Широков, Алексей Смертин и Евгений Алдонин разговаривали друг с другом и над чем-то смеялись. Выглядело это так, будто они находятся в подтрибунном помещении и готовятся сыграть очередной матч за сборную России. Только одеты в цивильные костюмы и пальто, а выйти нужно не на газон, а на более твердое покрытие.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Открыли памятную табличку. Ура. <a href="https://t.co/TJm9vtPSGR">pic.twitter.com/TJm9vtPSGR</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/839768226393427968">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Когда Самура, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор оргкомитета «ЧМ-2018» Алексей Сорокин закончили с дежурными речами о том, как замечательно у нас будет в июне, футболисты поднялись на сцену. Причем не только наши: в четверг на Неву пожаловал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу и привез с собой солнце. Все коренные петербуржцы благодарят заморского гостя за этот презент.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кафу приехал. Защитник команды, которая вела 3:0 в финале Лиги чемпионов, но проиграла. В такой день. <a href="https://t.co/LCF5iYTS35">pic.twitter.com/LCF5iYTS35</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/839769222196654081">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После минутной паузы для фотографов произошло то, ради чего все и собрались: публике была показана памятная табличка с трехглазой эмблемой чемпионата мира. Конечно, все происходило с элементами шоу: мишура, конфетти, фейерверк, залпы до небес. А как иначе? Праздник же — сто дней до приказа!

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ЛОЖУ С ШАМПАНСКИМ.

Раз уж праздник, то журналистам можно все. Ну хорошо, почти все. В порядке исключения нас пригласили в дорогущую VIP-ложу, где разрешили даже пощупать диваны. Манящее шампанское, правда, трогать не позволили, но оставили надежду: «Восемь тысяч долларов — и вся ложа на матч России с Новой Зеландией ваша». В том числе и шампанское. В общем, если Кокорина и Мамаева не вызовут в сборную — вы знаете, где они будут находиться во время игры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Всем VIP-ложе стадиона "Санкт-Петербург". Стоит около 8 штук баксов на десятерых. <a href="https://t.co/ZWYt4tDkOA">pic.twitter.com/ZWYt4tDkOA</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/839751740387897344">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А игры Кубка конфедераций должны быть интересными. По крайней мере такую надежду выразил Кафу, когда его спросили о состоявшемся накануне уже легендарном матче между «Барселоной» и «ПСЖ». Едва заметно бразилец скрипнул зубами, ведь он знает, что чувствовали парижане — в финале Лиги чемпионов-2005 Кафу играла на стороне «Милана», и итальянцы разбазарили счет 3:0 в свою пользу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кафу желает вам хорошего дня. <a href="https://t.co/r8jZQYeTOz">pic.twitter.com/r8jZQYeTOz</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/839783278307586048">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но непосредственно футбол мало кого интересовал. Британские журналисты бомбардировали Самуру и Сорокина вопросами о допинге, пресловутом докладе Макларена и хулиганизме, а я решил узнать мнение генсека о вероятном бойкоте чемпионата мира со стороны мировых держав. Вице-губернатор города и главный по «Крестовскому» Игорь Албин тоже не ушел от ответа на неудобный вопрос о том, будут ли кого-либо еще арестовывать за коррупцию. «Могу лишь сказать, что бюджет строительства обеспечивало правительство Петербурга, и что каждый рубль должен вкладываться эффективно», — сухо отметил Албин.

ТАНЦЫ НА ДВОРЦОВОЙ.

Пресс-конференция на этом завершилась, но торжественные мероприятия продолжались весь день. Чуть ранее Кафу под музыку вынес на стадион «Санкт-Петербург» собственно Кубок конфедераций.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Кубок конфедераций примчал. <a href="https://t.co/M5NihsIMQb">pic.twitter.com/M5NihsIMQb</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/839773621585383424">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Была запланирована акция «Символические сто пасов», во время которой футболисты должны были почеканить мяч, но ее отменили. Зато попозировал фотографам двухметровый талисман чемпионата мира Забивака, который почему-то переодевался в комнате для арбитров. На двери судейской так и было написано: Zabivaka.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ну вы поняли. <a href="https://t.co/jkuvVYia9l">pic.twitter.com/jkuvVYia9l</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/839777895727923200">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Позже празднование продолжилось на Дворцовой площади, где властелин пульта и наушников Руслан Нигматуллин пытался растормошить публику.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На Дворцовой весело (на самом деле нет). Нигматуллин за пультом. <a href="https://t.co/X0kK773NQn">pic.twitter.com/X0kK773NQn</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/839821579466964992">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Правда, иногда сет экс-вратаря сборной России прерывался ради полуофициальных мероприятий. По задумке организаторов, в этот день под Александрийским столпом желающие должны были исполнить восемь танцев, которые ассоциируются со странами-участницами Кубка конфедераций. Выглядело это немного странно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На Дворцовой какие-то школьники исполняют какие-то танцы. Все выглядит уныло. <a href="https://t.co/1o0EIMFP1O">pic.twitter.com/1o0EIMFP1O</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/839832354185166851">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, Кубок конфедераций — это футбольный турнир. Так что в июне определенно будет весело. Особенно если Забивака будет судить.