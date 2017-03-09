Забивака в роли судьи. Сто дней до Кубка конфедераций
В четверг в
Санкт-Петербурге отметили маленький праздник — сто дней до старта Кубка конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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ФУТБОЛИСТЫ В ЦИВИЛЬНОМ.
На сцене о
В это время за импровизированными кулисами шептались пятеро. Дмитрий Сенников, Вячеслав Малафеев, Роман Широков, Алексей Смертин и Евгений Алдонин разговаривали друг с другом и над
Когда Самура, губернатор
После минутной паузы для фотографов произошло то, ради чего все и собрались: публике была показана памятная табличка с трехглазой эмблемой чемпионата мира. Конечно, все происходило с элементами шоу: мишура, конфетти, фейерверк, залпы до небес. А как иначе? Праздник же — сто дней до приказа!
ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ЛОЖУ С ШАМПАНСКИМ.
Раз уж праздник, то журналистам можно все. Ну хорошо, почти все. В порядке исключения нас пригласили в дорогущую
А игры Кубка конфедераций должны быть интересными. По крайней мере такую надежду выразил Кафу, когда его спросили о состоявшемся накануне уже легендарном матче между «Барселоной» и «ПСЖ». Едва заметно бразилец скрипнул зубами, ведь он знает, что чувствовали парижане — в финале Лиги чемпионов-2005 Кафу играла на стороне «Милана», и итальянцы разбазарили счет 3:0 в свою пользу.
Но непосредственно футбол мало кого интересовал. Британские журналисты бомбардировали Самуру и Сорокина вопросами о допинге, пресловутом докладе Макларена и хулиганизме, а я решил узнать мнение генсека о вероятном бойкоте чемпионата мира со стороны мировых держав.
ТАНЦЫ НА ДВОРЦОВОЙ.
Была запланирована акция «Символические сто пасов», во время которой футболисты должны были почеканить мяч, но ее отменили. Зато попозировал фотографам двухметровый талисман чемпионата мира Забивака, который
Позже празднование продолжилось на Дворцовой площади, где властелин пульта и наушников Руслан Нигматуллин пытался растормошить публику.
Правда, иногда сет
Впрочем, Кубок конфедераций — это футбольный турнир. Так что в июне определенно будет весело. Особенно если Забивака будет судить.
Гоша ЧЕРНОВ
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