Сборная Северной Америки стала победителем студенческого Кубка конфедераций по футболу
МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Команда Северной Америки выиграла студенческий Кубок конфедераций по футболу, который прошел в Российском университете дружбы народов (РУДН).
Турнир был посвящен 100 дням до старта Кубка конфедераций, который пройдет в России. Одним из организаторов мероприятия стала Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России.
В соревновании принимали участие шесть студенческих команд — сборные России, Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Южной Америки. В финале турнира североамериканские студенты обыграли представителей Африки, третье место завоевала сборная Азии. Российская команда закончила выступление на групповом этапе, обыграв южноамериканцев (1:0) и уступив будущим победителям (0:6).
Как отметил в беседе с ТАСС руководитель образовательного центра АССК России Иван Юрьев, команды показали хороший уровень игры. «Студенческие команды показали очень неплохую игру в рамках этого турнира. Уверен, что ребята обязательно будут поддерживать свои национальные сборные, которые будут представлены на Кубке конфедераций в России», — сказал он.
Кубок конфедераций — один из восьми турниров, проходящих под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), который проводится в
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