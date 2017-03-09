Сборная Северной Америки стала победителем студенческого Кубка конфедераций по футболу

Турнир был посвящен 100 дням до старта Кубка конфедераций, который пройдет в России. Одним из организаторов мероприятия стала Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России.

В соревновании принимали участие шесть студенческих команд — сборные России, Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Южной Америки. В финале турнира североамериканские студенты обыграли представителей Африки, третье место завоевала сборная Азии. Российская команда закончила выступление на групповом этапе, обыграв южноамериканцев (1:0) и уступив будущим победителям (0:6).

Как отметил в беседе с ТАСС руководитель образовательного центра АССК России Иван Юрьев, команды показали хороший уровень игры. «Студенческие команды показали очень неплохую игру в рамках этого турнира. Уверен, что ребята обязательно будут поддерживать свои национальные сборные, которые будут представлены на Кубке конфедераций в России», — сказал он.