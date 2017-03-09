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9 марта 2017, 18:28 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная Северной Америки стала победителем студенческого Кубка конфедераций по футболу

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Команда Северной Америки выиграла студенческий Кубок конфедераций по футболу, который прошел в Российском университете дружбы народов (РУДН).

Турнир был посвящен 100 дням до старта Кубка конфедераций, который пройдет в России. Одним из организаторов мероприятия стала Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России.

В соревновании принимали участие шесть студенческих команд — сборные России, Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Южной Америки. В финале турнира североамериканские студенты обыграли представителей Африки, третье место завоевала сборная Азии. Российская команда закончила выступление на групповом этапе, обыграв южноамериканцев (1:0) и уступив будущим победителям (0:6).

Как отметил в беседе с ТАСС руководитель образовательного центра АССК России Иван Юрьев, команды показали хороший уровень игры. «Студенческие команды показали очень неплохую игру в рамках этого турнира. Уверен, что ребята обязательно будут поддерживать свои национальные сборные, которые будут представлены на Кубке конфедераций в России», — сказал он.

Кубок конфедераций — один из восьми турниров, проходящих под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), который проводится в стране-хозяйке чемпионата мира за год до проведения чемпионата мира. В 2017 году Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля, в нем, помимо сборной России, примут участие команды Португалии, Германии, Камеруна, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Австралии. Игры турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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