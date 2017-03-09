«Спартак» начал набор стюардов для работы на Кубке Конфедераций

«Требуются стюарды, которые будут трудиться на “Открытие Арене” на мероприятиях (4 игры), и стюарды, которые помогут в организации процесса обеспечения безопасности на стадионе во внематчевые дни турнира. Период работы контролеров-распорядителей во время проведения Кубка Конфедераций — с 1 июня по 5 июля», — говорится в сообщении.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.