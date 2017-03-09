«Спартак» начал набор стюардов для работы на Кубке Конфедераций
«Спартак» открыл набор
контролеров-распорядителей (стюардов) для работы на Кубке Конфедераций-2017, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
«Требуются стюарды, которые будут трудиться на “Открытие Арене” на мероприятиях (4 игры), и стюарды, которые помогут в организации процесса обеспечения безопасности на стадионе во внематчевые дни турнира. Период работы
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.
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