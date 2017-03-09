Сборная России по футболу поднялась с 61-го на 60-е место в рейтинге ФИФА

Предыдущий рейтинг был опубликован 9 февраля. С того момента сборная России не проводила официальных и товарищеских матчей. Для россиян 61-е место в рейтинге ФИФА, который был введен в 1993 году, был худшим результатом за все время.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидером остается сборная Аргентины. Сборная Польши, также не проводившая матчей за последний месяц, поднялась на рекордное для себя 12-е место в рейтинге.

Рейтинг ФИФА, версия от 9 марта:

1 (1). Аргентина — 1644 очка,

2 (2). Бразилия — 1534,

3 (3). Германия — 1443,

4 (4). Чили — 1389,

5 (5). Бельгия — 1379,

6 (6). Франция — 1318,

7 (7). Колумбия — 1312,

8 (8). Португалия — 1240,

9 (9). Уругвай — 1200,

10 (10). Испания — 1162….

12 (14). Польша — 1121….

60 (61). Россия — 591.

Новая версия рейтинга будет опубликована 6 апреля.