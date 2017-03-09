Сборная России по футболу поднялась с 61-го на 60-е место в рейтинге ФИФА
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Сборная России поднялась с рекордно низкого для себя 61-го места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на 60-ю строчку, сообщается на официальном сайте организации.
Предыдущий рейтинг был опубликован 9 февраля. С того момента сборная России не проводила официальных и товарищеских матчей. Для россиян 61-е место в рейтинге ФИФА, который был введен в 1993 году, был худшим результатом за все время.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидером остается сборная Аргентины. Сборная Польши, также не проводившая матчей за последний месяц, поднялась на рекордное для себя 12-е место в рейтинге.
Рейтинг ФИФА, версия от 9 марта:
1 (1). Аргентина — 1644 очка,
2 (2). Бразилия — 1534,
3 (3). Германия — 1443,
4 (4). Чили — 1389,
5 (5). Бельгия — 1379,
6 (6). Франция — 1318,
7 (7). Колумбия — 1312,
8 (8). Португалия — 1240,
9 (9). Уругвай — 1200,
10 (10). Испания — 1162….
12 (14). Польша — 1121….
60 (61). Россия — 591.
Новая версия рейтинга будет опубликована 6 апреля.
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