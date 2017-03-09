Сборная Беларуси занимает 72-е место в мартовском рейтинге ФИФА

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Позиция белорусской команды за прошедший месяц не изменилась, но в ее активе стало на два очка больше — 472. Последний матч белорусы провели под началом Александра Хацкевича, уступив в Софии команде Болгарии 0:1 в отборочном матче чемпионата мира. В начале декабря 2016 года АБФФ расторгла контракт с Хацкевичем в связи с неудачным стартом в квалификации ЧМ-2018. Исполняющим обязанности главного тренера белорусской национальной сборной 1 марта был назначен Игорь Криушенко. Его дебют у руля главной команды страны состоится 25 марта в Стокгольме, когда сборная Беларуси встретится с командой Швеции в очередном поединке квалификационной группы А мирового первенства.

Игорь Криушенко возглавил футбольную сборную БеларусиПланируется, что 53-летний Игорь Криушенко пока будет совмещать работу в сборной страны и жодинском клубе, который тренирует с 2012 года. В прошлом сезоне торпедовцы впервые стали обладателями Кубка Беларуси, обыграв в финале борисовский БАТЭ.

Соперники белорусов по группе А находятся на таких позициях: Франция — 6, Нидерланды — 21, Болгария — 71, Люксембург — 135.

Первая десятка мартовского рейтинга ФИФА:

1. Аргентина — 1644 очка,

2. Бразилия — 1534,

3. Германия — 1443,

4. Чили — 1389,

5. Бельгия — 1379,

6. Франция — 1318,

7. Колумбия — 1312,

8. Португалия — 1240,

9. Уругвай — 1200,

10. Испания — 1162.

Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 31-е место. Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции: 60 — Россия, 63 — Узбекистан, 85 — Армения, 89 — Азербайджан, 94 — Казахстан, 107 — Литва, 111 — Латвия, 119 — Эстония, 125 — Кыргызстан, 126 — Грузия, 133 — Таджикистан, 144 — Туркменистан, 162 — Молдова.