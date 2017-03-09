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В четверг отмечается 100 дней до старта Кубка конфедераций, турнира с участием восьми сборных, который пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Мы находимся в высочайшей степени готовности, за 100 оставшихся дней мы со всеми задачами справимся», — подчеркнул Мутко.

На прошлой неделе совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018» в рамках пятого инспекционного визита посетила все четыре города, которые примут матчи Кубка конфедераций.

«Если говорить по-крупному, то они остались удовлетворены ходом подготовки к Кубку конфедераций, каких-то глобальных проблем они не увидели. Транспортная инфраструктура и аэропорты в этих четырех городах полностью готовы. Места проживания — 30 гостиниц — все готовы, подписаны соглашения. Команды уже распределены по гостиницам, они уже знают, где будут жить», — отметил Мутко.

«Арендована штаб-квартира ФИФА — это гостиница “Астория”, штаб-квартира судей — это “Гранд Отель Европа”. Все 12 тренировочных площадок находятся в высочайшей степени готовности, они все их объехали. Для арбитров будет предоставлена зенитовская база в Удельной, эти все вопросы решены», — добавил вице-премьер.

Стадион «Спартак» необходимо адаптировать в соответствии с планом ФИФА

Стадион московского «Спартака» регулярно принимает матчи с сентября 2014 года, поэтому его достаточно адаптировать к Кубку конфедераций в соответствии с планом, составленным вместе с ФИФА. «Все помещения будут использованы — будут создаваться логистические центры, различные офисы ФИФА, спонсоров, партнеров, вещателей, дополнительные зоны гостеприимства. Также будут созданы различные временные сооружения. Турниры ФИФА подразумевают иные количественные и качественные требования к пресс-центру, к питанию, к клиентским группам, к организации трансляций», — отметил Мутко.

«Для всех стадионов чемпионата мира будут созданы дополнительные периметры безопасности, досмотровые зоны, так как требования отличаются от тех, что у нас есть в чемпионате России. Будут созданы транспортные мастер-планы. К стадиону уже подведена станция метро, Волоколамское шоссе, сделан виадук, завершается возведение развязок и съездов», — добавил вице-премьер.

По словам Мутко, Москва очень ответственно подходит к подготовке к чемпионату мира и Кубку конфедераций. «Здесь умеют и знают, как нужно проводить большие турниры. Недавно прошел этап Кубка мира по фристайлу, а мы к этому относимся как к чему-то совершенно рядовому, а в некоторых странах это было бы большое событие. Мы видим, как активно проходит реконструкция “Лужников”, с опережением на несколько месяцев», — подчеркнул Мутко.

«Фишт» пройдет тестирование топовым матчем сборной

На стадионе «Фишт» в Сочи завершается заключительный этап реконструкции. «Сочинский стадион никогда не принимал футбольные матчи, там никогда не было команды такого высокого уровня, для нас это вызов. Временная трибуна должна быть готова к 15 марта. Мы пригласим изготовителей трибун и поговорим на эту тему — почему получилась задержка», — сказал Мутко.

Стадион в его нынешнем виде будет открыт 28 марта контрольным матчем сборной России против команды Бельгии. «Первый тестовый матч на стадионе будет действительно топовым. Зато сразу все оттестируем. До самого матча на стадионе будут работать специалисты РФС, представители УЕФА, все это мы подробно рассмотрим, а уже после мы проведем брифинг, обсудим все нюансы», — рассказал Мутко.

Вице-премьер планирует посетить арену в ближайшую пятницу. «Мы просто еще пройдемся по каждому пункту, по каждой системе. Мы должны четко понимать — есть ли нерешенные или нерешаемые вопросы, какая помощь нужна. Задача — вместе с губернатором пошагово пройти всю арену», — прокомментировал Мутко свой предстоящий визит.

«Мы должны рассмотреть подготовку непосредственно к матчу сборной России, — продолжил он. — Это и транспортная схема, и логистика, работа электричек и автобусов, как болельщики будут уезжать со стадиона после матча. Всю эту работу нам нужно будет внимательнейшим образом рассмотреть».

«У нас есть опыт Олимпиады в Сочи. Но тогда такое количество зрителей разово собирались только на церемонии открытия и закрытия, а здесь будет четыре матча», — также отметил Мутко.

На Крестовском острове в Петербурге образован спортивный кластер

Арена в Санкт-Петербурге была сдана в эксплуатацию 29 декабря прошлого года, а в феврале на ней прошли два тестовых мероприятия — мотошоу с аудиторией в 10 тысяч зрителей и концерт, собравший 30 тысяч. «Я был на концерте, впечатления просто потрясающие, — поделился Мутко. — Все, что положено, мы оттестировали — систему пропуска, транспортную логистику, работу всех инженерных систем, звук, свет. Мы получили ответы на все вопросы, что-то требуется подправлять, улучшать».

«Можно сделать вывод, что у Петербурга появился такой замечательный многофункциональный объект. Мы получаем целый спортивный кластер на Крестовском острове. Там будет новая станция метро, пешеходный мост, велотрек, гостиница, “Сибур-Арена”, легкоатлетический манеж, парк аттракционов — прекрасная спортивно-рекреационная зона», — добавил Мутко.

Во время инспекционного визита внимание на себя обратило поле — газон выглядел не лучшим образом. «Сейчас полем занимаются агрономы “Зенита”, а мы знаем, в каком состоянии газон на “Петровском”. Их квалификация у нас вопросов не вызывает, план приведения поля в порядок полностью устроил ФИФА. Мы надеемся, что поле будет в идеальном состоянии», — сказал Мутко.

По словам вице-премьера, в апреле стадион перейдет в управление «Зенита», матчи которого станут официальными тестовыми перед Кубком конфедераций. «Сейчас идет приемка стадиона, и она делается в ускоренном режиме. Сложно сказать, будут ли аншлаги на первых матчах “Зенита” на арене», — отметил Мутко.

«Матчи не топовые (“Зенит” сыграет с “Уралом” и “Тереком” — прим. ТАСС), но и мы, и “Зенит” заинтересованы, чтобы были полные трибуны. Возможно, примем какие-то специальные билетные программы. Пока с “Зенитом” эту тему мы не обсуждали» — добавил Мутко.

Форс-мажор с газоном в Казани исключен

Во время визита представителей ФИФА в Казань министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что «Рубин» вернется на «Казань-Арену» в конце марта. «Мы рекомендовали им пока поберечь поле, — пояснил Мутко. — К сожалению, пока так получается, ведь стадион должен эксплуатироваться, он построен для футбола. В прошлом году были эксперименты с полем, пока никак не научатся в Казани готовить поле».

«Думаю, что какой-то форс-мажор с полем перед Кубком конфедераций исключен», — подчеркнул вице-премьер.

Мутко подчеркнул, что стадион в Казани очень нравится ФИФА. «Есть какие-то незначительные технологические вопросы — где-то доставить видеокамеры, усилить свет, звук, WI-FI. Периметр безопасности — это уже единое требование для всех», — отметил он.

«Казань — спортивный город, там отличный аэропорт, хорошая дорога в город. Вся инфраструктура есть. Город абсолютно готов, там умеют встречать, принимать, организовывать», — резюмировал Мутко.

Работа по продвижению Кубка конфедераций будет усилена

Мутко заверил, что в оставшиеся 100 дней работа по продвижению турнира по всему миру будет только усилена.

«Во-первых, существует портал Welcome2018, где есть все соответствующие сервисы и приложения, где можно выбрать маршрут, познакомиться с городом. Во-вторых, Ростуризм включился в эту работу и занимается через наши представительства — по всей стране открыты специальные офисы “Visit Russia”. Также подключим зарубежные представительства наших компаний. По всем каналам мы будем продвигать чемпионат мира и Кубок конфедераций», — сказал вице-премьер.

«Любые запросы, которые приходят из федераций, мы стараемся удовлетворять, поддерживать участников», — отметил собеседник ТАСС.