Высочайшая степень готовности: Мутко — о Кубке конфедераций в России
МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия находится в высшей степени готовности к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, за сто оставшихся до турнира дней все имеющиеся вопросы будут сняты. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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В четверг отмечается 100 дней до старта Кубка конфедераций, турнира с участием восьми сборных, который пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах — Москве,
«Мы находимся в высочайшей степени готовности, за 100 оставшихся дней мы со всеми задачами справимся», — подчеркнул Мутко.
На прошлой неделе совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018» в рамках пятого инспекционного визита посетила все четыре города, которые примут матчи Кубка конфедераций.
«Если говорить
«Арендована
Стадион «Спартак» необходимо адаптировать в соответствии с планом ФИФА
Стадион московского «Спартака» регулярно принимает матчи с сентября 2014 года, поэтому его достаточно адаптировать к Кубку конфедераций в соответствии с планом, составленным вместе с ФИФА. «Все помещения будут использованы — будут создаваться логистические центры, различные офисы ФИФА, спонсоров, партнеров, вещателей, дополнительные зоны гостеприимства. Также будут созданы различные временные сооружения. Турниры ФИФА подразумевают иные количественные и качественные требования к
«Для всех стадионов чемпионата мира будут созданы дополнительные периметры безопасности, досмотровые зоны, так как требования отличаются от тех, что у нас есть в чемпионате России. Будут созданы транспортные
По словам Мутко, Москва очень ответственно подходит к подготовке к чемпионату мира и Кубку конфедераций. «Здесь умеют и знают, как нужно проводить большие турниры. Недавно прошел этап Кубка мира по фристайлу, а мы к этому относимся как к
«Фишт» пройдет тестирование топовым матчем сборной
На стадионе «Фишт» в Сочи завершается заключительный этап реконструкции. «Сочинский стадион никогда не принимал футбольные матчи, там никогда не было команды такого высокого уровня, для нас это вызов. Временная трибуна должна быть готова к 15 марта. Мы пригласим изготовителей трибун и поговорим на эту тему — почему получилась задержка», — сказал Мутко.
Стадион в его нынешнем виде будет открыт 28 марта контрольным матчем сборной России против команды Бельгии. «Первый тестовый матч на стадионе будет действительно топовым. Зато сразу все оттестируем. До самого матча на стадионе будут работать специалисты РФС, представители УЕФА, все это мы подробно рассмотрим, а уже после мы проведем брифинг, обсудим все нюансы», — рассказал Мутко.
«Мы должны рассмотреть подготовку непосредственно к матчу сборной России, — продолжил он. — Это и транспортная схема, и логистика, работа электричек и автобусов, как болельщики будут уезжать со стадиона после матча. Всю эту работу нам нужно будет внимательнейшим образом рассмотреть».
«У нас есть опыт Олимпиады в Сочи. Но тогда такое количество зрителей разово собирались только на церемонии открытия и закрытия, а здесь будет четыре матча», — также отметил Мутко.
На Крестовском острове в Петербурге образован спортивный кластер
Арена в
«Можно сделать вывод, что у Петербурга появился такой замечательный многофункциональный объект. Мы получаем целый спортивный кластер на Крестовском острове. Там будет новая станция метро, пешеходный мост, велотрек, гостиница, “Сибур-Арена”, легкоатлетический манеж, парк аттракционов — прекрасная
Во время инспекционного визита внимание на себя обратило поле — газон выглядел не лучшим образом. «Сейчас полем занимаются агрономы “Зенита”, а мы знаем, в каком состоянии газон на “Петровском”. Их квалификация у нас вопросов не вызывает, план приведения поля в порядок полностью устроил ФИФА. Мы надеемся, что поле будет в идеальном состоянии», — сказал Мутко.
По словам
«Матчи не топовые (“Зенит” сыграет с “Уралом” и “Тереком” — прим. ТАСС), но и мы, и “Зенит” заинтересованы, чтобы были полные трибуны. Возможно, примем
Во время визита представителей ФИФА в Казань министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что «Рубин» вернется на «Казань-Арену» в конце марта. «Мы рекомендовали им пока поберечь поле, — пояснил Мутко. — К сожалению, пока так получается, ведь стадион должен эксплуатироваться, он построен для футбола. В прошлом году были эксперименты с полем, пока никак не научатся в Казани готовить поле».
«Думаю, что
Мутко подчеркнул, что стадион в Казани очень нравится ФИФА. «Есть
«Казань — спортивный город, там отличный аэропорт, хорошая дорога в город. Вся инфраструктура есть. Город абсолютно готов, там умеют встречать, принимать, организовывать», — резюмировал Мутко.
Работа по продвижению Кубка конфедераций будет усилена
Мутко заверил, что в оставшиеся 100 дней работа по продвижению турнира по всему миру будет только усилена.
«Во-первых, существует портал Welcome2018, где есть все соответствующие сервисы и приложения, где можно выбрать маршрут, познакомиться с городом.
«Любые запросы, которые приходят из федераций, мы стараемся удовлетворять, поддерживать участников», — отметил собеседник ТАСС.
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