Сто дней до Кубка конфедераций по футболу отметят в городах России
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные отметке в 100 дней до Кубка конфедераций по футболу, пройдут в различных городах России. В
Санкт-Петербурге в символической акции примет участие легенда бразильского футбола Кафу, в Москве журналисты сыграют с волонтерами, а в Сочи — дельфины с морскими львами.
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Финальный отсчет будет дан на «Стадионе Санкт- Петербург», главной арене «турнира чемпионов». После обзорного тура по арене, на которой пройдут матч открытия и финал турнира, состоится торжественное открытие памятной таблички, а также нового посла чемпионата мира. Участниками мероприятия станут генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, губернатор
После состоится акция «Символические 100 пасов», к которой присоединится звезда футбола — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу. Компанию ему составят воспитанники футбольных школ
В Москве в манеже «Чертаново» пройдет футбольный турнир между сборной городских волонтеров, командой ведущих журналистов и командой воспитанников футбольных школ Москвы. Состав сборной футбольных столичных школ усилят известные футболисты. В церемонии открытия примут участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, председатель Комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.
В рамках мероприятия состоится шествие 8
В Сочи дельфины сыграют в футбол с морскими львами
В Сочи пройдет общегородской праздник футбола. Футбольный урок пройдет во всех 67 школах города Сочи, а его участниками станут более 6 тыс. учеников с 1 по 11 классы.
На футбольном поле около Дворца спорта «Ледяной Куб» в Олимпийском парке состоится товарищеская встреча ветеранов футбола некогда известного сочинского футбольного клуба «Жемчужина» и ветеранов спорта из соседней Республики Абхазия. Специальный гость — советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев. Комментировать матч будет певец Сергей Крылов.
В футбол сыграют и обитатели дельфинария в курортном парке «Ривьера». Матч пройдет между командой дельфинов и морских львов и командой зрителей. На тематическом представлении дадут старт проекту «Вся Кубань играет в футбол!», включающем конкурсы на лучшую журналистскую работу на футбольную тематику, фотоконкурс и конкурс художников на
Кубок Конфедераций впервые пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани за год до старта чемпионата мира по футболу в России. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов (Португалия, Чили, Камерун, Новая Зеландия, Мексика и Австралия) проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира (Германия) и команда страны, в которой проводится соревнование (Россия).
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