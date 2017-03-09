Сто дней до Кубка конфедераций по футболу отметят в городах России

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Финальный отсчет будет дан на «Стадионе Санкт- Петербург», главной арене «турнира чемпионов». После обзорного тура по арене, на которой пройдут матч открытия и финал турнира, состоится торжественное открытие памятной таблички, а также нового посла чемпионата мира. Участниками мероприятия станут генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

После состоится акция «Символические 100 пасов», к которой присоединится звезда футбола — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу. Компанию ему составят воспитанники футбольных школ Санкт-Петербурга и экс-игроки сборной России по футболу — Евгений Алдонин, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Роман Широков и другие. Во второй половине дня на Дворцовой площади более тысячи волонтеров исполнят импровизированные танцы каждой из восьми стран-участниц Кубка конфедераций. Танцевальный флешмоб пройдет под аккомпанемент экс-вратаря сборной России, диджея Руслана Нигматуллина.

В Москве в манеже «Чертаново» пройдет футбольный турнир между сборной городских волонтеров, командой ведущих журналистов и командой воспитанников футбольных школ Москвы. Состав сборной футбольных столичных школ усилят известные футболисты. В церемонии открытия примут участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, председатель Комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

В рамках мероприятия состоится шествие 8 стран-участниц Кубка Конфедераций, выступление футбольных фристайлеров, автограф- и фотосессии со звездами российского футбола, а также выступление музыкальных коллективов.

В Сочи дельфины сыграют в футбол с морскими львами

В Сочи пройдет общегородской праздник футбола. Футбольный урок пройдет во всех 67 школах города Сочи, а его участниками станут более 6 тыс. учеников с 1 по 11 классы.

На футбольном поле около Дворца спорта «Ледяной Куб» в Олимпийском парке состоится товарищеская встреча ветеранов футбола некогда известного сочинского футбольного клуба «Жемчужина» и ветеранов спорта из соседней Республики Абхазия. Специальный гость — советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев. Комментировать матч будет певец Сергей Крылов.

В футбол сыграют и обитатели дельфинария в курортном парке «Ривьера». Матч пройдет между командой дельфинов и морских львов и командой зрителей. На тематическом представлении дадут старт проекту «Вся Кубань играет в футбол!», включающем конкурсы на лучшую журналистскую работу на футбольную тематику, фотоконкурс и конкурс художников на интернет-платформах.

Кубок Конфедераций впервые пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани за год до старта чемпионата мира по футболу в России. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов (Португалия, Чили, Камерун, Новая Зеландия, Мексика и Австралия) проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира (Германия) и команда страны, в которой проводится соревнование (Россия).