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8 марта 2017, 23:55 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболистки сборной России уступили шведкам в матче за 7-е место на «Кубке Алгарве»

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Футболистки сборной России уступили команде Швеции в матче за седьмое место международного турнира «Кубок Алгарве», который проходит в Португалии.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась поражением россиянок со счетом 0:4.

Победительницами турнира стали футболистки сборной Испании, которые в финале со счетом 1:0 одолели команду Канады.

Ранее сборная России участвовала в «Кубке Алгарве» трижды. В 1996 году россиянки финишировали третьими в своей группе, а в матче за пятое место одолели Исландию. В 2014 году российская сборная стала второй в неосновной группе, а во встрече за девятое место обыграла Норвегию. В 2016 году россиянки стали третьими в своей группе, а в матче за пятое место уступили сборной Бельгии.
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