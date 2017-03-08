Футболистки сборной России уступили шведкам в матче за 7-е место на «Кубке Алгарве»

Встреча, прошедшая в среду, завершилась поражением россиянок со счетом 0:4.

Победительницами турнира стали футболистки сборной Испании, которые в финале со счетом 1:0 одолели команду Канады.

Ранее сборная России участвовала в «Кубке Алгарве» трижды. В 1996 году россиянки финишировали третьими в своей группе, а в матче за пятое место одолели Исландию. В 2014 году российская сборная стала второй в неосновной группе, а во встрече за девятое место обыграла Норвегию. В 2016 году россиянки стали третьими в своей группе, а в матче за пятое место уступили сборной Бельгии.