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8 марта 2017, 17:48 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Промес включён в предварительный состав сборной Нидерландов

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес попал в предварительный список из 27 игроков сборной Нидерландов, которой 25 марта в гостях предстоит провести матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Болгарии, а три дня спустя дома сыграть с командой Италии в товарищеском матче.

Полузащитник московского Спартака <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промес</span> попал в предварительный список из 27 игроков сборной Нидерландов которой 25 марта в гостях предстоит провести матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Болгарии а три дня спустя дома сыграть с командой Италии в товарищеском матче. Увеличить
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Полностью предварительный состав, опубликованный на официальном сайте Королевского футбольного союза Нидерландов, выглядит так: Йерун Зут (ПСВ), Михел Ворм («Тоттенхэм Хотспур»), Яспер Силлессен («Барселона»), Тим Крул (АЗ), Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Уэсли Худт («Лацио»), Йоэл Велтман («Аякс»), Стефан де Врей («Лацио»), Бруно Мартинс Инди («Сток Сити»), Рик Карсдорп («Фейеноорд»), Лерой Фер («Суонси Сити»), Дави Классен («Аякс»), Дэви Проппер (ПСВ), Барт Рамселар (ПСВ), Мартен де Рон («Мидлсбро»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Кевин Стротман («Рома»), Тонни де Вильена («Фейеноорд»), Йенс Торнстра («Фейеноорд»), Арьен Роббен («Бавария»), Стивен Бергёйс («Фейеноорд»), Мемфис Депай («Лион»), Бас Дост («Спортинг»), Винсент Янссен («Тоттенхэм Хотспур»), Люк де Йонг (ПСВ), Джермейн Ленс («Фенербахче») и Квинси Промес («Спартак»).

Обращает на себя внимание отсутствие в предварительном списке полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера. По словам главного тренера оранжевых Данни Блинда, 32-летний Снейдер, как и несколько других игроков, в данный момент не готов на 100%. В ближайшие 10 дней Блинд примет решение относительно их включения в окончательный состав.

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