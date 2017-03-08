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8 марта 2017, 16:02 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Матч сборных России и Чили пройдет на «ВЭБ-Арене» или в Черкизове

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Товарищеский матч между сборными России и Чили по футболу пройдет на стадионе «Локомотив» или на «ВЭБ-Арене». Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Глава РФС заявил что больше хочется засветить стадион ЦСКА потому что сборная там не играла. Увеличить
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«Выбираем между “Локомотивом” и стадионом ЦСКА (“ВЭБ- Арена”). Не хочу пока забегать вперед, поскольку еще есть вопросы по организации, по экономике. Конечно, больше хочется засветить стадион ЦСКА, потому что сборная там не играла», — сказал Мутко.

В среду было объявлено, что сборная России в июне проведет два товарищеских матчах — 5 июня в Будапеште она сыграет с командой Венгрии, а 9 июня в Москве — с командой Чили. При этом 24 марта российская сборная в Краснодаре сыграет с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи сразится с командой Бельгии.

«Сборную ждут две роскошные игры, два хороших спарринга. Мы делаем все, чтобы команда подготовилась достойным образом. Все четыре ближайших соперника очень приличные», — отметил Мутко.

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Симонян: Сборная России получит огромную пользу от матчей с командами Венгрии и Чили

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Товарищеские матчи со сборными Венгрии и Чили принесут большую пользу российским футболистам. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
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8 марта

Мутко: матч сборных России и Чили пройдет на "ВЭБ-Арене" или в Черкизове

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