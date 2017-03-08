Мутко: Матч сборных России и Чили пройдет на «ВЭБ-Арене» или в Черкизове
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Товарищеский матч между сборными России и Чили по футболу пройдет на стадионе «Локомотив» или на «ВЭБ-Арене». Об этом ТАСС сообщил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«Выбираем между “Локомотивом” и стадионом ЦСКА (“ВЭБ- Арена”). Не хочу пока забегать вперед, поскольку еще есть вопросы по организации, по экономике. Конечно, больше хочется засветить стадион ЦСКА, потому что сборная там не играла», — сказал Мутко.
В среду было объявлено, что сборная России в июне проведет два товарищеских матчах — 5 июня в Будапеште она сыграет с командой Венгрии, а 9 июня в Москве — с командой Чили. При этом 24 марта российская сборная в Краснодаре сыграет с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи сразится с командой Бельгии.
«Сборную ждут две роскошные игры, два хороших спарринга. Мы делаем все, чтобы команда подготовилась достойным образом. Все четыре ближайших соперника очень приличные», — отметил Мутко.
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