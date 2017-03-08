Симонян: Сборная России получит огромную пользу от матчей с командами Венгрии и Чили
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Товарищеские матчи со сборными Венгрии и Чили принесут большую пользу российским футболистам. Такое мнение ТАСС высказал первый
вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
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В среду было объявлено, что сборная России в июне проведет два товарищеских матчах — 5 июня в Будапеште она сыграет с командой Венгрии, а 9 июня в Москве — с командой Чили.
«Венгры достойно выступили на чемпионате Европы, это очень серьезный соперник. Конечно, сейчас у них нет (Ференца) Пушкаша (легендарного футболиста — Прим. ТАСС), но у них есть солидные игроки — тот же (Балаж) Джуджак (бывший игрок московского “Динамо” и махачкалинского “Анжи”). А Чили сейчас является одной из сильнейших команд, за их игрой
«И с той, и с другой командой будет интересно сыграть, плюс это огромная польза для нашей сборной», — резюмировал он.
Сборная России встречалась с венграми четыре раза, одержав три победы и один раз сыграв вничью. С чилийцами российская сборная не играла ни разу.
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