Сборная России по футболу сыграет с командами Венгрии и Чили в июне 2017 года
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Венгрии и Чили в июне текущего года. Об этом сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза.
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Встреча с венграми пройдет в Будапеште 5 июня, со сборной Чили россияне сыграют 9 июня в Москве.
Сборная России проведет еще два товарищеских матча в текущем году: 24 марта в Краснодаре россияне сыграют с командой Кот-д'Ивуара, 28 марта — в Сочи со сборной Бельгии.
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