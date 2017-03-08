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8 марта 2017, 14:10 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу сыграет с командами Венгрии и Чили в июне 2017 года

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Венгрии и Чили в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

<em>МОСКВА 8 марта. /ТАСС/.</em> Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Венгрии и Чили в июне текущего года. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>). Увеличить
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Встреча с венграми пройдет в Будапеште 5 июня, со сборной Чили россияне сыграют 9 июня в Москве.

Сборная России проведет еще два товарищеских матча в текущем году: 24 марта в Краснодаре россияне сыграют с командой Кот-д'Ивуара, 28 марта — в Сочи со сборной Бельгии.

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Сборная Бразилии по футболу не сыграет товарищеский матч с россиянами в июне — CBF

Сборная Бразилии по футболу не сыграет товарищеский матч с россиянами в июне — CBF

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Сборная Бразилии по футболу не планирует проводить товарищеский матч против команды России в июне, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола (CBF).
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8 марта

Сборная России по футболу сыграет с командами Венгрии и Чили в июне 2017 года

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