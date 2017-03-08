Сборная России по футболу сыграет с командами Венгрии и Чили в июне 2017 года

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Встреча с венграми пройдет в Будапеште 5 июня, со сборной Чили россияне сыграют 9 июня в Москве.

Сборная России проведет еще два товарищеских матча в текущем году: 24 марта в Краснодаре россияне сыграют с командой Кот-д'Ивуара, 28 марта — в Сочи со сборной Бельгии.