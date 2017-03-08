Андрей Шевченко: На сбор в Австрию вызовем 24−26 футболистов
В сборной снова будут футболисты без игровой практики в своих клубах.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко почти определился со списком игроков, которые будут готовиться к игре с Хорватией.
— Вы готовы выдержать критику со стороны специалистов, которые рекомендуют не брать в сборную тех, кто сейчас не играет?
— Тренер должен быть готов ко всему — он отвечает за результат. Я не боюсь ответственности. Но всем нам нужно понимать, что бывает отсутствие игровой практики, а бывает отсутствие мотивации. Для сборной это вообще неприемлемо, с этой проблемой для начала надо разобраться в клубе.
— Количество вызванных на сбор исполнителей, которые не играют в своих клубах, на этот раз может зашкаливать…
— У нас, к сожалению, не такая высокая конкуренция, чтобы отказываться от лучших игроков только по этой причине. Повторюсь, существуют разные ситуации на разных позициях, и мы их учитываем. Будем искать выход.
— Сколько футболистов вы планируете вызвать на сбор?
— 24−26.
— Можете сказать, что список уже сформирован?
— Не до конца. Пару кандидатур еще предстоит доработать. Самое главное, чтобы не было травм.
— В сборной могут появиться исполнители, которых вы еще ни разу не вызывали?
— Могут….
— Позиция левого защитника — самая проблемная для вас на данный момент?
— Получается, что не только левого, но и правого. Хотя давайте не будем торопиться. Футболисты приедут на сбор, мы все увидим и сделаем выводы. Будем искать резервы внутри коллектива, возможно, произведем
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter