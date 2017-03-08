Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29007833/
8 марта 2017, 12:47 | Футбол: Сборные | UA-Football

Андрей Шевченко: На сбор в Австрию вызовем 24−26 футболистов

В сборной снова будут футболисты без игровой практики в своих клубах.

В сборной снова будут футболисты без игровой практики в своих клубах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко почти определился со списком игроков, которые будут готовиться к игре с Хорватией.

— Вы готовы выдержать критику со стороны специалистов, которые рекомендуют не брать в сборную тех, кто сейчас не играет?

— Тренер должен быть готов ко всему — он отвечает за результат. Я не боюсь ответственности. Но всем нам нужно понимать, что бывает отсутствие игровой практики, а бывает отсутствие мотивации. Для сборной это вообще неприемлемо, с этой проблемой для начала надо разобраться в клубе.

— Количество вызванных на сбор исполнителей, которые не играют в своих клубах, на этот раз может зашкаливать…

— У нас, к сожалению, не такая высокая конкуренция, чтобы отказываться от лучших игроков только по этой причине. Повторюсь, существуют разные ситуации на разных позициях, и мы их учитываем. Будем искать выход.

— Сколько футболистов вы планируете вызвать на сбор?

— 24−26.

— Можете сказать, что список уже сформирован?

— Не до конца. Пару кандидатур еще предстоит доработать. Самое главное, чтобы не было травм.

— В сборной могут появиться исполнители, которых вы еще ни разу не вызывали?

— Могут….

— Позиция левого защитника — самая проблемная для вас на данный момент?

— Получается, что не только левого, но и правого. Хотя давайте не будем торопиться. Футболисты приедут на сбор, мы все увидим и сделаем выводы. Будем искать резервы внутри коллектива, возможно, произведем какие-то перестановки, попросим кого-то сыграть на другой позиции….

Сборная Украины
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
01.03.2017

Форвард Динамо перешел в китайский клуб

Надо видеть. Пять лучших голов первых матчей Лиги Европы

Ирония судьбы Клаудио Раньери