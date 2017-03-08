Во время матчей КК-2017 въезд на Крестовский остров будет ограничен

Об этом сообщил директор городского центра транспортного планирования Рубен Тертерян.



«У нас, конечно, прорабатывается вариант ограничения въезда на Крестовский остров транзитного транспорта, то есть ограничение прибытия на стадион болельщиков на личных автомобилях. Прошедшие тестовые мероприятия показывают, что спрос на прибытие на стадион на личных автомобилях довольно высок, мы зафиксировали на тестах серьёзные проблемы с парковочным пространством. Поэтому планами предусмотрено изменение схем дорожного движения, которое будет затруднять транзитный проезд через Крестовский остров», — цитирует «Интерфакс» Тертеряна.



Власти города рассчитывают снизить трафик на Крестовском острове на 30% и ограничить въезд транспорта, который не задействован в обслуживании территории и непосредственно стадиона. В настоящее время прорабатывается проект зонирования Крестовского острова и введение пропускной системы с предварительной аккредитацией автотранспорта.