Сборная Бразилии по футболу не сыграет товарищеский матч с россиянами в июне — CBF
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Сборная Бразилии по футболу не планирует проводить товарищеский матч против команды России в июне, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола (CBF).
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Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что российская сторона и CBF изучают вопрос проведения матча национальных сборных России и Бразилии. Предварительное соглашение о проведении игры было оговорено сторонами на совете ФИФА в октябре. Позже Мутко сообщил, что бразильцы хотят провести матч со сборной РФ, но дата в июне их не устраивает, поэтому этот вопрос находится в стадии обсуждения. В феврале в
«У нас есть определенные новости относительно июньских матчей. Бразилия сыграет со сборными Аргентины и Австралии», — ответили в
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