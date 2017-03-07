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Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что российская сторона и CBF изучают вопрос проведения матча национальных сборных России и Бразилии. Предварительное соглашение о проведении игры было оговорено сторонами на совете ФИФА в октябре. Позже Мутко сообщил, что бразильцы хотят провести матч со сборной РФ, но дата в июне их не устраивает, поэтому этот вопрос находится в стадии обсуждения. В феврале в пресс-службе CBF сообщили «Р-Спорт», что у конфедерации нет определенной позиции по дате июньского матча со сборной России.