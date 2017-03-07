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7 марта 2017, 17:57 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Бразилии по футболу не сыграет товарищеский матч с россиянами в июне — CBF

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Сборная Бразилии по футболу не планирует проводить товарищеский матч против команды России в июне, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола (CBF).

<em>МОСКВА 7 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Маргарита <span class=error>Якупова</span>. </em>Сборная Бразилии по футболу не планирует проводить товарищеский матч против команды России в июне заявили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> Бразильской конфедерации футбола (CBF). Увеличить
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Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что российская сторона и CBF изучают вопрос проведения матча национальных сборных России и Бразилии. Предварительное соглашение о проведении игры было оговорено сторонами на совете ФИФА в октябре. Позже Мутко сообщил, что бразильцы хотят провести матч со сборной РФ, но дата в июне их не устраивает, поэтому этот вопрос находится в стадии обсуждения. В феврале в пресс-службе CBF сообщили «Р-Спорт», что у конфедерации нет определенной позиции по дате июньского матча со сборной России.

«У нас есть определенные новости относительно июньских матчей. Бразилия сыграет со сборными Аргентины и Австралии», — ответили в пресс-службе CBF на вопрос, планируют ли бразильцы провести товарищескую встречу со сборной РФ в июне.

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