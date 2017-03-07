Малайзия хочет провести на нейтральном поле футбольный матч со сборной КНДР

«Конфедерация изучит все обстоятельства по поводу намеченного на 28 марта в Пхеньяне матча сборных этих стран», — отмечается в сообщении АФК.

Как заявили представители малайзийской стороны, «в связи с последними событиями, а также ростом дипломатической напряженности между двумя государствами возникают вопросы относительно возможности обеспечения безопасности национальной сборной во время пребывания в КНДР».

Во вторник северокорейская сторона объявила о запрете находящимся в республике гражданам Малайзии покидать пределы государства. Аналогичные меры были вынуждены предпринять в отношении граждан КНДР и малайзийские власти.