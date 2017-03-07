Малайзия хочет провести на нейтральном поле футбольный матч со сборной КНДР
СИНГАПУР, 7 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Азиатская конфедерация футбола (АФК) рассмотрит заявку Малайзии с просьбой перенести из Пхеньяна на нейтральное поле встречу сборной этой страны с командой КНДР в рамках отборочного турнира Кубка Азии 2019 года. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.
«Конфедерация изучит все обстоятельства по поводу намеченного на 28 марта в Пхеньяне матча сборных этих стран», — отмечается в сообщении АФК.
Как заявили представители малайзийской стороны, «в связи с последними событиями, а также ростом дипломатической напряженности между двумя государствами возникают вопросы относительно возможности обеспечения безопасности национальной сборной во время пребывания в КНДР».
Во вторник северокорейская сторона объявила о запрете находящимся в республике гражданам Малайзии покидать пределы государства. Аналогичные меры были вынуждены предпринять в отношении граждан КНДР и малайзийские власти.
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