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https://sport.mail.ru/news/football-national/28998237/
7 марта 2017, 13:10 | Футбол: Сборные | ТАСС

Малайзия хочет провести на нейтральном поле футбольный матч со сборной КНДР

СИНГАПУР, 7 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Азиатская конфедерация футбола (АФК) рассмотрит заявку Малайзии с просьбой перенести из Пхеньяна на нейтральное поле встречу сборной этой страны с командой КНДР в рамках отборочного турнира Кубка Азии 2019 года. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

«Конфедерация изучит все обстоятельства по поводу намеченного на 28 марта в Пхеньяне матча сборных этих стран», — отмечается в сообщении АФК.

Как заявили представители малайзийской стороны, «в связи с последними событиями, а также ростом дипломатической напряженности между двумя государствами возникают вопросы относительно возможности обеспечения безопасности национальной сборной во время пребывания в КНДР».

Во вторник северокорейская сторона объявила о запрете находящимся в республике гражданам Малайзии покидать пределы государства. Аналогичные меры были вынуждены предпринять в отношении граждан КНДР и малайзийские власти.

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