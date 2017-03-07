Женская сборная России крупно проиграла Дании на турнире «Кубок Алгарве»

Россиянки встречались с командой Дании и уступили со счётом 1:6, играя с 24-й минуты вдесятером.



Россия — Дания — 1:6 (1:1)



Голы: Хардер, 25 (с пенальти, 0:1); Черномырдина, 45+3 (1:1); Хардер, 59 (1:2); Соренсен, 70 (1:3); Хардер, 72 (1:4); Хансен, 82 (1:5); Хансен, 86 (1:6).



Удаление: Сочнева, 24.



В предыдущих матчах россиянки уступили Канаде (1:2) и обыграли Португалию (1:0). Итоговое турнирное положение в группе А: 1. Канада — 7 очков; 2. Дания — 6; 3. Россия — 3; 4. Португалия — 1.



Таким образом, сборная России, заняв третье место в группе, по регламенту соревнования проведёт последней матч за седьмое место на турнире «Кубок Алгарве» с командой Швеции, которая заняла третью строчку в квартете C.