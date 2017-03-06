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6 марта 2017, 19:21 | Футбол: Сборные | ТАСС

Первый канал покажет матчи сборной России по футболу против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Товарищеские матчи сборной России по футболу против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии будут показаны на Первом канале. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

Первый канал покажет матчи сборной России по футболу против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии - Фото Увеличить
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Встреча с ивуарийцами пройдет 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе, с бельгийцами — 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Первый канал покажет оба матча», — сообщил Файфман.

Первый канал является партнером Российского футбольного союза (РФС) и традиционно показывает товарищеские встречи сборной. В июле Файфман заявил, что канал будет транслировать все товарищеские игры сборной страны в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года. Однако уже в январе он рассказал, что существует договоренность с РФС о трансляции только тех матчей, которыми сборная будет открывать построенные к чемпионату мира арены, а по остальным играм канал будет принимать решение отдельно.

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