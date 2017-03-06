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Спортивный комментатор Василий Уткин, отмечающий 6 марта 45-летие, рассказал «АиФ» о великих и невеликих спортсменах, клипе «Человек-говно», и том, как рождаются перлы и 15 минутах своего позора.

Конкуренция падает во всех видах спорта

Владимир Полупанов, «АиФ»: Евгений Гришковец мне в интервью сказал, что сейчас не время великих. Есть истина в его словах?

Василий Уткин: Уж не знаю, великих или невеликих это время. Но, мне кажется, что литература на русском языке сейчас переживает подъём. Я давно не читал такого большого количества современных интересных книг. Правда, немного досадно, что почти никто не пишет о современности. Но, наверно, такое время. Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Захар Прилепин. Гузель Яхина (у нее, по-моему, вышла пока единственная книга «Зулейха открывает глаза»). Последняя книжка на меня произвела космическое впечатление. Это о депортации татар в Сибирь и раскулачивании 30-х годов. Там человеческая история потрясающая. Екатеринбург — это город, где я много раз бывал. У меня о нём было совершенно определённое мнение. Я и не подозревал, что в нём может быть столько интересных смыслов, пока с большим удовольствием не прочитал книгу «Ёбург» Алексея Иванова.

— Я тебя про спортсменов спрашиваю.

— Конечно, есть великие. Думаю, что Роджер Федерер — один из величайших спортсменов. Игрок в американский футбол Том Брэйди, квотербек, (распасовщик). Только что парень выиграл 5-й супербоул. Думаю, что Сидни Кросби — великий хоккеист.

— А из наших кого можно назвать?

— Ну, прямо чтобы великих, не знаю. Наверно, сейчас нет. Но только что был Андрей Кириленко. Один из величайших баскетболистов!

— В футболе с этим совсем плохо?

— В футболе такого футболиста сейчас, очевидно, нет. Хотя место в истории вратарь Игорь Акинфеев, безусловно, занимает. Он побил множество рекордов. Правда, когда мы говорим о рекордах количественного свойства, они, конечно, внушают уважение, но нужно понимать, что современные футболисты просто проводят больше игр, чем их предшественники.

— Много и часто говорят о том, что чемпионаты мира и Европы дают толчок развитию футбола в той стране, где проходят. Думаешь, ЧМ-2018 в России даст такой толчок?

— Минувшее десятилетие было временем колоссальных возможностей. Выражаясь совсем по-простому, мы время для развития нашего футбола про..рали. Везли сюда дорогих футболистов, потратили кучу денег на выплату российским игрокам в условиях лимита. Ничего кроме этого не произошло. Да, к ЧМ-18 построили новые стадионы. А кто ими будет управлять? Кто там будет играть? Те же самые люди. Я недавно брал интервью у Виталия Мутко (к которому отношусь с большой симпатией) и сказал ему: «Мы слышим, что в спорт нужно вкладывать, поддерживать. Но мы не слышим одного слова, которая составляет природу спорта — конкуренция». Конкуренция падает во всех видах спорта. Потому что так руководили, искали лёгкие пути. А деньги, если они есть, всегда потратить легче всего. В книге «Дети капитана Гранта», когда герои путешествуют по Австралии, Жак Паганель говорит своим спутникам: «Я бы не хотел, чтобы в моей стране нашли такое большое количество золота. Потому что люди после этого ничего не будут делать».

— Смотрел страшилку о российских футбольных болельщиках, которую выдал в эфир английский канал Би-Би-Си?

— Не стал. Мне стало всё понятно по описаниям. Нормальный по фактуре фильм, но из него сделаны неправильные выводы. Лимит в футболе полностью разрушил конкуренцию. Футболистов развратили большими деньгами, которые они получают не за то, что они самые хорошие, а за то, что их просто мало.

А что произошло с болельщиками? Их холили, лелеяли, возили за границу на чартерных рейсах. На трибунах разрешали делать всё, что угодно. Всячески отмазывали. Болельщики стали получать, по сути, дотации. Некоторые сплотились в боевые группы, перестали пить, стали следить за собой. Вот здесь была создана нормальная конкурентная среда — у нас оказались самые боевые на свете болельщики.

«Это ещё не дно»

— Как ты относишься к версии, что англичане таким образом мстят нам за то, что мы отобрали у них право проведения ЧМ-18?

— Ну, предположим. То, что в Англии (которая является родоначальницей футбола) один раз в истории был проведён чемпионат мира — это справедливо? Думаю, нет. И там бы не пустовали стадионы, и люди бы не думали, чем их занимать, как это сегодня происходит в ЮАР и в Бразилии. Что об этом должны думать англичане? Ничего хорошего. Имеют полное право.

Слава Богу, что в России будет чемпионат мира. В этом как раз нет ничего несправедливого. Россия — единственная страна, которая выиграла чемпионат Европы и ни разу его у себя не проводила.

— Шансов хоть куда-то пробиться на домашнем чемпионате у нашей сборной нет?

— Два года назад мы сыграли с Катаром вничью. Минувшей осенью проиграли Катару в товарищеском матче. Это ещё не самое дно. Вектор понятен… Я совершенно безрадостно на это смотрю. И не вижу никакой возможности это изменить и выйти на качественно иной уровень. У нас нет других игроков.

— История с Кокориным и Мамаевым — показатель уровня нашего футбола?

— Какая из историй с Кокориным и Мамаевым (смеётся)?

— Распитие шампанского в Монте-Карло после бездарной игры на Евро.

— Выезд Кокорина на встречку? Или его футболка с изображением актёра (Вагнер Моура. — Ред.), сыгравшего наркобарона Пабло Эскобара в сериале Narcos? Сама по себе история с шампанским — это называется «ничего ещё не сделал — только вошёл». Видишь ли, с Кокориным какая проблема. Он на виду. Известный узнаваемый человек. Но с точки зрения публичной составляющей — абсолютно пустое место. У него нет интересов, увлечений, даже романов, которые были бы известны. Вакуум. А что делает вакуум? Втягивает в себя всё остальное, в том числе и наносное. А Мамаев вообще вызывающе себя ведёт.

— А твоё участие в клипе «Человек-говно» — это тоже был вызов? Что ты хотел этим сказать?

— Могу сказать, зачем я это сделал. Бывают самые разные, порой неожиданные, предложения. В данном случае сняться в клипе мне предложил очень близкий друг — Алексей Казаков. Мы с ним уже делали кое-какие совместные проекты. Он меня соблазнил, в частности, тем, что меня научат танцевать. Он мне сказал: «А я договорился с Егором Дружиным, который поставит этот танец». И я подумал, что если меня полтора часа Егор Дружинин будет учить танцевать, это то, ради чего стоит ввязываться в эту авантюру. А потом получилось просто весело. Песня жизнеутверждающая и клип тоже.

— Таких людей на буквы «г» стало много вокруг?

— Там совершенно другой посыл. Когда ты ищешь объяснений чему-то сложнообъяснимому, и приходишь к выводу, что просто человек-говно. В фильме «О чём говорят мужчины», в котором, кстати, я появляюсь на 40 секунд, есть точно такая же ситуация. Там герои говорят-говорят, а потом приходят к выводу: «А, может, всё потому что ты му*ак».

«Я так разговариваю»

— Комментаторские перлы (типа, «Анри исполняет блестящее танго из лезгинки», «у него на каждой ноге такие челюсти» и т. д. ) готовишь заранее или спонтанно рождаются?

— Я так разговариваю. Конечно, то, что услышал, использую. Некоторые шутки работают по несколько раз. Потому что аудитория разная. Ничего в этом плохого нет. Во время эфира у меня, максимум, две бумажки: одна с составами команд, вторая со списком травмированных и дисквалифицированных. Если вдруг ты что-то пишешь, готовясь к матчу, главное не нужно это брать с собой. Смотреть нужно в монитор или на поле, а не в бумажки.

— Твой самый главный «косяк» в эфире?

— Ну, кто про это не знает. Уснул во время прямого эфира.

— Был неинтересный футбол?

— Футбол был нормальный. На самом деле это произошло не со мной первым и со мной не в первый раз. Утверждают, что я надрался в дрибадан. Но, согласись, не может быть такого, чтобы человек полчаса работал нормально, потом 15 минут молчал, будучи пьяным, а в оставшееся время нормально комментировал? Но это никому не объяснишь. И не надо объяснять. Ну, было и было.

— Тебе стыдно за это?

— Не стыдно. Это длилось всего 15 минут.