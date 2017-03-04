Аршавин: Удивился, что главным тренером сборной Казахстана назначили Бородюка

«Я об этом ничего не знал. Удивился. Я с ним, правда, не разговаривал на эту тему, с другими людьми говорил, которые рядом с ним. И вот они сказали: «Поздравлять вас или нет? Не знаем. Потому что это не самая лёгкая работа, в принципе», — приводит слова Аршавина Prosports.