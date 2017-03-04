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4 марта 2017, 21:27 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Аршавин: Удивился, что главным тренером сборной Казахстана назначили Бородюка

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что удивился назначению российского специалиста Александра Бородюка на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Я об этом ничего не знал. Удивился. Я с ним, правда, не разговаривал на эту тему, с другими людьми говорил, которые рядом с ним. И вот они сказали: «Поздравлять вас или нет? Не знаем. Потому что это не самая лёгкая работа, в принципе», — приводит слова Аршавина Prosports.

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