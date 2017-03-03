Тренер Кипра назвал футболистов, которые уже вызваны на матч с Казахстаном

Речь идет о защитниках Константиносе Лаифисе («Стандард», Бельгия) и Валентиносе Сиелисе («Канвон», Южная Корея), полузащитниках Григорисе Кастаносе («Пескара», Италия) и Андреасе Аврааме («Лариса», Греция) и нападающем Андреасе Макрисе («Уолсолл», Англия, Д3).



Весь состав сборной Кипра будет объявлен позднее.



Товарищеский матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта в Ларнаке и начнется в 22:00 по астанинскому времени.