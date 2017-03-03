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https://sport.mail.ru/news/football-national/28966441/
3 марта 2017, 23:08 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Тренер Кипра назвал футболистов, которые уже вызваны на матч с Казахстаном

Главный тренер национальной сборной Кипра Христакис Христофору назвал фамилии нескольких футболистов, уже получивших вызов на товарищеский матч с командой Казахстана, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sigmalive.com.

Речь идет о защитниках Константиносе Лаифисе («Стандард», Бельгия) и Валентиносе Сиелисе («Канвон», Южная Корея), полузащитниках Григорисе Кастаносе («Пескара», Италия) и Андреасе Аврааме («Лариса», Греция) и нападающем Андреасе Макрисе («Уолсолл», Англия, Д3).

Весь состав сборной Кипра будет объявлен позднее.

Товарищеский матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта в Ларнаке и начнется в 22:00 по астанинскому времени.

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