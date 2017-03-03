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3 марта 2017, 21:31 | Футбол: Сборные | ТАСС

Система видеопомощи арбитрам будет действовать на Кубке конфедераций-2017

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что на Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России, будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщил журналист газеты Daily Telegraph Бен Рамси на своей официальной странице в Twitter.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.
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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России проведет учебно- тренировочный сбор перед Кубком конфедераций 2017 года в австрийском Нойштифте (регион Тироль), который продлится с 26 мая по 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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