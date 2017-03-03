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3 марта 2017, 20:28 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Российские футболистки уступили сборной Канады в матче «Кубка Алгарве»

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Футболистки сборной России уступили команде Канады в матче международного «Кубка Алгарве» в Португалии.

Матч группы А, прошедший в пятницу, завершился победой канадок со счетом 2:1. В составе сборной России на 58-й минуте отличилась Дарья Макаренко.

Россиянки, набравшие три очка в двух играх, в следующем матче 6 марта сыграют с командой Дании. Сборная Канады, одержавшая две победы, в этот же день встретится с Португалией.
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