Российские футболистки уступили сборной Канады в матче «Кубка Алгарве»
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Футболистки сборной России уступили команде Канады в матче международного «Кубка Алгарве» в Португалии.
Матч группы А, прошедший в пятницу, завершился победой канадок со счетом 2:1. В составе сборной России на 58-й минуте отличилась Дарья Макаренко.
Россиянки, набравшие три очка в двух играх, в следующем матче 6 марта сыграют с командой Дании. Сборная Канады, одержавшая две победы, в этот же день встретится с Португалией.
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