Эдуард Безуглов: В сборной никогда не применялось ничего запрещенного
В четверг в Доме футбола состоялись семинары для врачей и тренеров по физической подготовке футбольных клубов РФПЛ. Их провели главный врач сборной России Эдуард Безуглов и ее тренер по физической подготовке Владимир Паников.
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— Почему принято решение провести эти семинары именно сейчас? — вопрос Безуглову.
— Предсезонные сборы позади, тренерским и медицинским штабами сборной накоплен большой объем информации, который после обработки выявил немало интересных деталей. Мы хотели ознакомить с ними коллег из клубов для нашей совместной работы в дальнейшем. До Кубка конфедераций осталось совсем немного времени, и тот план действий, который тренерский штаб подготовил и начал претворять в жизнь еще осенью, сейчас вступил в решающую фазу. Главный тренер национальной команды Станислав Саламович Черчесов со своей стороны также принял участие в семинарах, отметив важность прямого контакта между представителями сборной и клубов.
— Значит, инициатива семинара исходила от штаба национальной команды?
— Понимаете, он осуществляет мониторинг ситуации по всем кандидатам в сборную в ежедневном режиме. Конечно, делаются соответствующие выводы. К тому же мы находимся в постоянном контакте с клубными врачами и тренерами, и в любом случае владеем информацией в полном объеме.
Когда главный тренер в очередной раз обсуждал текущие вопросы с президентом РФС Виталием Леонтьевичем Мутко, тот высказал абсолютно обоснованное мнение, что лучше встретиться всем вместе и обсудить актуальные вопросы за несколько месяцев до старта важнейшего турнира. Нужно признать, что проведение семинаров именно сейчас и в таком формате является еще и личной инициативой Виталия Леонтьевича. Это позволило максимально быстро все организовать на самом высоком уровне и собрать заинтересованных лиц.
— Среди докладов на вашей секции были и вопросы антидопингового обеспечения.
— Учитывая небывалую активность соответствующих международных организаций, нашей обязанностью является своевременное реагирование на все изменения и нюансы данной проблематики.
Естественно, в национальной команде никогда ничего запрещенного не применялось и применяться не будет. И мы уверены, что в клубах тоже этого не делают, но постоянно появляется новая информация, о которой лучше узнавать из первых уст. При этом мы очень щепетильно относимся к вопросам антидопингового обеспечения, надеемся на такое же отношение и со стороны международных контролеров.
К тому же есть и объективные проблемы, связанные с оборотом незарегистрированных в стране БАДов, гомеопатических средств и продуктов питания, которые могут быть причиной неблагоприятных результатов. На этом представители Федерального
— Когда планируется следующая подобная встреча?
— Думаю, что уже после Кубка конфедераций. Все острые вопросы мы обсудили, пути реализации планов выработали, осталось только продолжить работать в таком же плотном графике.
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