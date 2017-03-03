Эдуард Безуглов: В сборной никогда не применялось ничего запрещенного

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Почему принято решение провести эти семинары именно сейчас? — вопрос Безуглову.

— Предсезонные сборы позади, тренерским и медицинским штабами сборной накоплен большой объем информации, который после обработки выявил немало интересных деталей. Мы хотели ознакомить с ними коллег из клубов для нашей совместной работы в дальнейшем. До Кубка конфедераций осталось совсем немного времени, и тот план действий, который тренерский штаб подготовил и начал претворять в жизнь еще осенью, сейчас вступил в решающую фазу. Главный тренер национальной команды Станислав Саламович Черчесов со своей стороны также принял участие в семинарах, отметив важность прямого контакта между представителями сборной и клубов.

— Значит, инициатива семинара исходила от штаба национальной команды?

— Понимаете, он осуществляет мониторинг ситуации по всем кандидатам в сборную в ежедневном режиме. Конечно, делаются соответствующие выводы. К тому же мы находимся в постоянном контакте с клубными врачами и тренерами, и в любом случае владеем информацией в полном объеме.

Когда главный тренер в очередной раз обсуждал текущие вопросы с президентом РФС Виталием Леонтьевичем Мутко, тот высказал абсолютно обоснованное мнение, что лучше встретиться всем вместе и обсудить актуальные вопросы за несколько месяцев до старта важнейшего турнира. Нужно признать, что проведение семинаров именно сейчас и в таком формате является еще и личной инициативой Виталия Леонтьевича. Это позволило максимально быстро все организовать на самом высоком уровне и собрать заинтересованных лиц.

— Среди докладов на вашей секции были и вопросы антидопингового обеспечения.

— Учитывая небывалую активность соответствующих международных организаций, нашей обязанностью является своевременное реагирование на все изменения и нюансы данной проблематики.

Естественно, в национальной команде никогда ничего запрещенного не применялось и применяться не будет. И мы уверены, что в клубах тоже этого не делают, но постоянно появляется новая информация, о которой лучше узнавать из первых уст. При этом мы очень щепетильно относимся к вопросам антидопингового обеспечения, надеемся на такое же отношение и со стороны международных контролеров.

К тому же есть и объективные проблемы, связанные с оборотом незарегистрированных в стране БАДов, гомеопатических средств и продуктов питания, которые могут быть причиной неблагоприятных результатов. На этом представители Федерального медико-биологического агентства сделали особый акцент. И для всеобщей безопасности на сайте РФС в разделе медицина будет размещен формуляр со списком средств, которые прошли все необходимые проверки.

— Когда планируется следующая подобная встреча?

— Думаю, что уже после Кубка конфедераций. Все острые вопросы мы обсудили, пути реализации планов выработали, осталось только продолжить работать в таком же плотном графике.