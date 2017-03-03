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3 марта 2017, 14:54 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Игорь Криушенко намерен привлекать в сборную больше футболистов из белорусских клубов

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый наставник национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко будет привлекать в команду больше игроков из чемпионата Беларуси. Об этом он заявил на сегодняшней встрече с журналистами в минском Доме футбола, передает корреспондент БЕЛТА.

<em>3 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Новый наставник национальной сборной <span class=error>Беларуси</span> по футболу Игорь Криушенко будет привлекать в команду больше игроков из чемпионата <span class=error>Беларуси</span>. Об этом он заявил на сегодняшней встрече с журналистами в минском Доме футбола передает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды также отметил, что в сборной будут играть сильнейшие футболисты, независимо от возраста. В частности, Игорь Криушенко не намерен отказываться от услуг одного из лидеров борисовского БАТЭ Виталия Родионова, которого прежний тренерский штаб сборной не привлекал в состав. Кроме того, новый наставник сказал, что хочет пообщаться с такими опытными игроками, как Александр Глеб, Тимофей Калачев и Сергей Корниленко, чтобы узнать об их дальнейших планах в отношении национальной команды.

Новый тренерский штаб сборной Беларуси, в который также войдут Андрей Сацункевич, Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис, первый сбор начнет 20 марта в Минске. По словам Игоря Криушенко, он хочет пообщаться со своими новыми подопечными, чтобы игроки и тренеры ближе познакомились и поняли друг друга.

Игорь Криушенко был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Беларуси 1 марта. До конца отборочного цикла чемпионата мира — 2018 он будет совмещать работу в сборной страны и жодинском «Торпедо-БелАЗе».

Дебютом Игоря Криушенко в сборной станет отборочный матч мирового первенства в Стокгольме против команды Швеции, который состоится 25 марта. На 28 марта намечен товарищеский поединок в Скопье со сборной Македонии. До этого, 11 марта, жодинское «Торпедо-БелАЗ» в Минске проведет матч за Суперкубок с борисовским БАТЭ.

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