Сергей Сафарьян: Калачев будет приглашен на сбор национальной команды, который начнется 20 марта
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян во время
пресс-конференции в Доме футбола, заявил, что полузащитник сборной Беларуси и «Ростова» Тимофей Калачев будет приглашен на сбор национальной команды, который начнется 20 марта.
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При этом сам Калачев в конце прошлого года объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Сборная Беларуси в ближайшем матче квалификации чемпионата мира-2018 сыграет 25 марта с командой Швеции. Накануне выездного поединка белорусы, в четырех турах набрав всего два очка, занимают предпоследнее, пятое, место в группе «A».
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