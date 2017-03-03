Сергей Сафарьян: Калачев будет приглашен на сбор национальной команды, который начнется 20 марта

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При этом сам Калачев в конце прошлого года объявил о завершении карьеры в национальной команде.



Сборная Беларуси в ближайшем матче квалификации чемпионата мира-2018 сыграет 25 марта с командой Швеции. Накануне выездного поединка белорусы, в четырех турах набрав всего два очка, занимают предпоследнее, пятое, место в группе «A».