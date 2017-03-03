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https://sport.mail.ru/news/football-national/28961065/
3 марта 2017, 14:38 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Сергей Сафарьян: Калачев будет приглашен на сбор национальной команды, который начнется 20 марта

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян во время пресс-конференции в Доме футбола, заявил, что полузащитник сборной Беларуси и «Ростова» Тимофей Калачев будет приглашен на сбор национальной команды, который начнется 20 марта.

Первый заместитель председателя <span class=error>АБФФ</span> Сергей <span class=error>Сафарьян</span> во время <nobr>пресс-конференции</nobr> в Доме футбола заявил что полузащитник сборной <span class=error>Беларуси</span> и Ростова Тимофей <span class=error>Калачев</span> будет приглашен на сбор национальной команды который начнется 20 марта. Увеличить
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При этом сам Калачев в конце прошлого года объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Сборная Беларуси в ближайшем матче квалификации чемпионата мира-2018 сыграет 25 марта с командой Швеции. Накануне выездного поединка белорусы, в четырех турах набрав всего два очка, занимают предпоследнее, пятое, место в группе «A».

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Игорь Криушенко намерен привлекать в сборную больше футболистов из белорусских клубов

Игорь Криушенко намерен привлекать в сборную больше футболистов из белорусских клубов

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый наставник национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко будет привлекать в команду больше игроков из чемпионата Беларуси. Об этом он заявил на сегодняшней встрече с журналистами в минском Доме футбола, передает корреспондент БЕЛТА.
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