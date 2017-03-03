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https://sport.mail.ru/news/football-national/28960827/
3 марта 2017, 14:22 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Андей Сацункевич, Олег Кузьменок Олег и Валерий Стрипейкис будут ассистентами Игоря Криушенко в сборной Беларуси

Стало известно, что Андей Сацункевич, Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис будут ассистентами Игоря Криушенко в сборной Беларуси.

Стало известно что <span class=error>Андей</span> Сацункевич Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис будут ассистентами Игоря Криушенко в сборной <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Сборная Беларуси в ближайшем матче квалификации чемпионата мира-2018 сыграет 25 марта с командой Швеции. Накануне выездного поединка белорусы, в четырех турах набрав всего два очка, занимают предпоследнее, пятое, место в группе «A».

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Игорь Криушенко возглавил футбольную сборную Беларуси

Игорь Криушенко возглавил футбольную сборную Беларуси

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу будет Игорь Криушенко, который также возглавляет жодинское «Торпедо-БелАЗ», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).
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