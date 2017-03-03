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В рамках сбора запланирована контрольная игра в одной из европейских стран (ориентировочно 5 июня), второй контрольный матч пройдет после приезда команды в Россию (9 или 10 июня). Отмечается, что информация о соперниках и датах проведения встреч будет обнародована после завершения переговоров.

В марте сборная России проведет два контрольных матча — 24 марта в Краснодаре против сборной Кот-д’Ивуара и 27 марта в Сочи с командой Бельгии.