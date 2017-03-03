Сборная России проведет сбор перед Кубком конфедераций 26 мая — 5 июня в Тироле
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России проведет учебно- тренировочный сбор перед Кубком конфедераций 2017 года в австрийском Нойштифте (регион Тироль), который продлится с 26 мая по 5 июня. Об этом сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза.
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В рамках сбора запланирована контрольная игра в одной из европейских стран (ориентировочно 5 июня), второй контрольный матч пройдет после приезда команды в Россию (9 или 10 июня). Отмечается, что информация о соперниках и датах проведения встреч будет обнародована после завершения переговоров.
В марте сборная России проведет два контрольных матча — 24 марта в Краснодаре против сборной Кот-д’Ивуара и 27 марта в Сочи с командой Бельгии.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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