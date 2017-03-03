Сборная России по футболу проведет контрольные матчи 5 и 9 июня
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная России по футболу перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча — 5 и 9 июня. Об этом ТАСС сообщил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Муко.
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Ранее ТАСС сообщал, что перед Кубком конфедераций сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии.
«Матчи сборной в июне ориентировачно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй — домашним», — сказал Мутко.
В марте сборная России проведет два контрольных матча — 24 марта в Краснодаре против сборной Кот-д’Ивуара и 27 марта в Сочи с командой Бельгии.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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