Сборная России по футболу проведет контрольные матчи 5 и 9 июня

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Ранее ТАСС сообщал, что перед Кубком конфедераций сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии.

«Матчи сборной в июне ориентировачно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй — домашним», — сказал Мутко.

В марте сборная России проведет два контрольных матча — 24 марта в Краснодаре против сборной Кот-д’Ивуара и 27 марта в Сочи с командой Бельгии.