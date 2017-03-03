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3 марта 2017, 13:14 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу проведет контрольные матчи 5 и 9 июня

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная России по футболу перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча — 5 и 9 июня. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Муко.

<em>МОСКВА 3 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. </em>Сборная России по футболу перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча — 5 и 9 июня. Об этом ТАСС сообщил <nobr>вице-премьер</nobr> РФ президент Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Виталий <span class=error>Муко</span>. Увеличить
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Ранее ТАСС сообщал, что перед Кубком конфедераций сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии.

«Матчи сборной в июне ориентировачно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй — домашним», — сказал Мутко.

В марте сборная России проведет два контрольных матча — 24 марта в Краснодаре против сборной Кот-д’Ивуара и 27 марта в Сочи с командой Бельгии.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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Сборная России проведет сбор перед Кубком конфедераций 26 мая — 5 июня в Тироле

Сборная России проведет сбор перед Кубком конфедераций 26 мая — 5 июня в Тироле

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России проведет учебно- тренировочный сбор перед Кубком конфедераций 2017 года в австрийском Нойштифте (регион Тироль), который продлится с 26 мая по 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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