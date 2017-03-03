Сборная журналистов России обыграла англичан в товарищеском матче
В Москве прошёл товарищеский матч между сборной спортивных журналистов и сборной представителей английского коммьюнити в России в поддержку акции «Футбол без насилия» общественного движения «Россия Любит Футбол!».
В основное время матч завершился вничью со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались российские журналисты. Отметим, что победный одиннадцатиметровый забил корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Кроме того, на товарищеском матче присутствовали бывший капитан сборной России Алексей Смертин и председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.
«Подобные мероприятия меняют мировоззрение иностранцев. Люди приедут в Россию на чемпионат мира по футболу и Кубок конфедераций и увидят картинку, которая кардинально отличается от той, что прежде им показывали сквозь “искажённый объектив”», — сказал Маркин.
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