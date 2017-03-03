Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28957844/
3 марта 2017, 11:25 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная журналистов России обыграла англичан в товарищеском матче

В Москве прошёл товарищеский матч между сборной спортивных журналистов и сборной представителей английского коммьюнити в России в поддержку акции «Футбол без насилия» общественного движения «Россия Любит Футбол!».

В основное время матч завершился вничью со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались российские журналисты. Отметим, что победный одиннадцатиметровый забил корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Кроме того, на товарищеском матче присутствовали бывший капитан сборной России Алексей Смертин и председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

«Подобные мероприятия меняют мировоззрение иностранцев. Люди приедут в Россию на чемпионат мира по футболу и Кубок конфедераций и увидят картинку, которая кардинально отличается от той, что прежде им показывали сквозь “искажённый объектив”», — сказал Маркин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Гостям Кубка конфедераций будут помогать сотрудники скорой помощи со знанием английского

Гостям Кубка конфедераций будут помогать сотрудники скорой помощи со знанием английского

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столичная служба скорой помощи к Кубку конфедераций по футболу, который пройдет в Москве этим летом, создаст отдельный диспетчерский пульт, который будет принимать звонки туристов. Как сообщается на сайте столичной мэрии, на нем будут работать около 20 специалистов, свободно говорящих на английском языке; знающих английский сотрудников иностранцы смогут вызвать по обычному номеру скорой помощи — 103.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»